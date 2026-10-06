Son indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki fiyat farkı da önemli ölçüde azaldı. İki yakıt türü arasındaki makasın, eylül ayında 20 TL'ye kadar yükselmesinin ardından yaklaşık 5 TL seviyesine gerilemesi dikkat çekti.

Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren 4,95 TL indirim uygulandı. (Foto: Takvim foto arşivi)

MOTORİNE GECE YARISI İNDİRİMİ

Akaryakıt fiyatlarında petrol piyasalarındaki hareketliliğin etkisi sürüyor. Sektör kaynaklarına göre petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik indirime gidildi.

İndirim gece yarısı itibariyle istasyonların pompa fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, motorin fiyatlarında düşüşe neden oldu. (Foto: Takvim foto arşivi)

MOTORİN FİYATLARI İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90,09 TL'ye geriledi. Ankara'da motorinin litre fiyatı 91,16 TL, İzmir'de ise 91,47 TL seviyesine indi.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 92,89 TL seviyesinde olması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları, illere ve dağıtım bölgelerine göre farklılık gösterebiliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. (Foto: Takvim foto arşivi)

BENZİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Motorindeki indirime karşın benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Benzinin litre fiyatının İstanbul'da 84,65 TL, Ankara'da 85,60 TL ve İzmir'de 85,89 TL seviyesinde olması bekleniyor.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının 87,23 TL civarında olması öngörülüyor.

Motorine yapılan son indirim, iki yakıt türü arasındaki fiyat farkını da belirgin şekilde azalttı. Benzin ile motorin arasındaki makas yaklaşık 5 TL'ye kadar geriledi.

Söz konusu fark 17 Eylül tarihinde 20 TL seviyesine kadar yükselmişti. Motorindeki son indirimle birlikte akaryakıt fiyatlarında dengeler yeniden değişti.