Altın fiyatlarında 7 Ekim 2026 Çarşamba günü dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Gram altın 6.516,21 TL alış, 6.592,34 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 10.675 TL'den alınıp 10.745 TL'den satılıyor. Ons altın ise 4.136,6 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar gün boyunca altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ederken, gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. İşte 7 Ekim 2026 güncel altın fiyatları…