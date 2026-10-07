Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram 6.592 TL’ye geriledi: 7 Ekim 2026 birim birim altın fiyatları
Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gözü gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki seyirde. Küresel piyasalarda güçlenen doların etkisiyle ons altın gerilerken, yurt içinde altın fiyatları da aşağı yönlü hareket ediyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Ekim 2026 güncel altın fiyatlarında alış-satış rakamları…
Altın fiyatlarında 7 Ekim 2026 Çarşamba günü dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Gram altın 6.516,21 TL alış, 6.592,34 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 10.675 TL'den alınıp 10.745 TL'den satılıyor. Ons altın ise 4.136,6 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar gün boyunca altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ederken, gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. İşte 7 Ekim 2026 güncel altın fiyatları…
Has altın:
Alış: 6.548,95 TL
Satış: 6.572,62 TL
Ons:
Alış: 4.136,6 $
Satış: 4.137,1 $
USD/KG:
Alış: 132.570 $
Satış: 132.870 $
EUR/KG:
Alış: 118.160 €
Satış: 118.600 €
22 ayar:
Alış: 5.957,55 TL
Satış: 6.158,26 TL
Gram altın:
Alış: 6.516,21 TL
Satış: 6.592,34 TL
Altın gümüş:
Alış: 66,73
Satış: 72,81
Yeni çeyrek:
Alış: 10.675 TL
Satış: 10.745 TL
Eski çeyrek:
Alış: 10.544 TL
Satış: 10.620 TL
Yeni yarım:
Alış: 21.350 TL
Satış: 21.483 TL
Eski yarım:
Alış: 20.976 TL
Satış: 21.108 TL
Yeni tam:
Alış: 42.588 TL
Satış: 42.841 TL
Eski tam:
Alış: 41.979 TL
Satış: 42.249 TL
Yeni ata:
Alış: 43.354 TL
Satış: 43.925 TL
Eski ata:
Alış: 43.321 TL
Satış: 43.629 TL
Yeni ata5:
Alış: 216.115 TL
Satış: 219.247 TL
Eski ata5:
Alış: 215.788 TL
Satış: 217.932 TL
Yeni gremse:
Alış: 105.635 TL
Satış: 106.592 TL
Eski gremse:
Alış: 104.783 TL
Satış: 105.606 TL
14 ayar:
Alış: 3.577,41 TL
Satış: 4.772,20 TL
Gümüş TL:
Alış: 89,678 TL
Satış: 97,776 TL
Gümüş ons:
Alış: 60,76 $
Satış: 60,79 $
Gümüş USD:
Alış: 1.824,80 $
Satış: 1.986,60 $
Platin ons:
Alış: 1.691,80 $
Satış: 1.693,00 $
Paladyum ons:
Alış: 1.159,60 $
Satış: 1.162,10 $
Platin/USD:
Alış: 49.390
Satış: 54.430
Paladyum/USD:
Alış: 27.280
Satış: 37.360