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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram 6.592 TL’ye geriledi: 7 Ekim 2026 birim birim altın fiyatları

Altın fiyatlarında yeni gün hareketli başladı. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcıların gözü gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki seyirde. Küresel piyasalarda güçlenen doların etkisiyle ons altın gerilerken, yurt içinde altın fiyatları da aşağı yönlü hareket ediyor. Peki gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Ekim 2026 güncel altın fiyatlarında alış-satış rakamları…

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Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram 6.592 TL’ye geriledi: 7 Ekim 2026 birim birim altın fiyatları

Altın fiyatlarında 7 Ekim 2026 Çarşamba günü dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Gram altın 6.516,21 TL alış, 6.592,34 TL satış fiyatıyla işlem görürken, çeyrek altın 10.675 TL'den alınıp 10.745 TL'den satılıyor. Ons altın ise 4.136,6 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar gün boyunca altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ederken, gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları merak ediliyor. İşte 7 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

7 Ekim 2026’da altın fiyatlarında düşüş öne çıktı. (Foto: AA)7 Ekim 2026’da altın fiyatlarında düşüş öne çıktı. (Foto: AA)

Has altın:
Alış: 6.548,95 TL
Satış: 6.572,62 TL


Ons:
Alış: 4.136,6 $
Satış: 4.137,1 $

Gram altın 6.516,21 TL’den alınıyor. (Foto: AA)Gram altın 6.516,21 TL’den alınıyor. (Foto: AA)


USD/KG:
Alış: 132.570 $
Satış: 132.870 $


EUR/KG:
Alış: 118.160 €
Satış: 118.600 €

Gram altının satış fiyatı 6.592,34 TL oldu. (Foto: AA)Gram altının satış fiyatı 6.592,34 TL oldu. (Foto: AA)


22 ayar:
Alış: 5.957,55 TL
Satış: 6.158,26 TL


Gram altın:
Alış: 6.516,21 TL
Satış: 6.592,34 TL

Çeyrek altın 10.675 TL alış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Çeyrek altın 10.675 TL alış seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)


Altın gümüş:
Alış: 66,73
Satış: 72,81


Yeni çeyrek:
Alış: 10.675 TL
Satış: 10.745 TL

Çeyrek altın 10.745 TL’den satılıyor. (Foto: AA)Çeyrek altın 10.745 TL’den satılıyor. (Foto: AA)


Eski çeyrek:
Alış: 10.544 TL
Satış: 10.620 TL


Yeni yarım:
Alış: 21.350 TL
Satış: 21.483 TL

Yarım altının satış fiyatı 21.483 TL’ye ulaştı. (Foto: AA)Yarım altının satış fiyatı 21.483 TL’ye ulaştı. (Foto: AA)

Eski yarım:
Alış: 20.976 TL
Satış: 21.108 TL

Yeni tam:
Alış: 42.588 TL
Satış: 42.841 TL

Tam altın 42.841 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)Tam altın 42.841 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. (Foto: AA)


Eski tam:
Alış: 41.979 TL
Satış: 42.249 TL


Yeni ata:
Alış: 43.354 TL
Satış: 43.925 TL

Yeni ata altının satış fiyatı 43.925 TL oldu. (Foto: AA)Yeni ata altının satış fiyatı 43.925 TL oldu. (Foto: AA)


Eski ata:
Alış: 43.321 TL
Satış: 43.629 TL


Yeni ata5:
Alış: 216.115 TL
Satış: 219.247 TL

Ons altın 4.137,1 dolar seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)Ons altın 4.137,1 dolar seviyesinde bulunuyor. (Foto: AA)

Eski ata5:
Alış: 215.788 TL
Satış: 217.932 TL


Yeni gremse:
Alış: 105.635 TL
Satış: 106.592 TL


Eski gremse:
Alış: 104.783 TL
Satış: 105.606 TL


14 ayar:
Alış: 3.577,41 TL
Satış: 4.772,20 TL


Gümüş TL:
Alış: 89,678 TL
Satış: 97,776 TL

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Gümüş ons:
Alış: 60,76 $
Satış: 60,79 $


Gümüş USD:
Alış: 1.824,80 $
Satış: 1.986,60 $


Platin ons:
Alış: 1.691,80 $
Satış: 1.693,00 $

Altın alış-satış fiyatları piyasa koşullarına göre değişiyor. (Foto: AA)Altın alış-satış fiyatları piyasa koşullarına göre değişiyor. (Foto: AA)


Paladyum ons:
Alış: 1.159,60 $
Satış: 1.162,10 $


Platin/USD:
Alış: 49.390
Satış: 54.430


Paladyum/USD:
Alış: 27.280
Satış: 37.360

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