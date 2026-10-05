Eylül ayında kira artış tavanı yüzde 31,79 olarak uygulanmıştı. (Foto: AA)

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında bu oran, yenilenen kira döneminde uygulanabilecek artış için yasal üst sınırı oluşturuyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Kira artış oranı, yıllık enflasyon oranıyla aynı değil. Hesaplamada TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişimi dikkate alınıyor.