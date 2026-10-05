Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Ekim ayında kira artış oranı ne kadar olacak? Gözler TÜİK'te
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı için kritik gün geldi. Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanların ödeyeceği yeni tutarı belirleyecek oran, TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Gözler saat 10.00’da açıklanacak verilerdeyken, kiracılar “Ekim ayında kira zammı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte kira hesaplama tablosu ve detaylar.
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin yakından takip ettiği Ekim 2026 kira artış oranı için bekleyiş sona eriyor. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanların ödeyeceği yeni kira bedelini belirleyecek oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK, Eylül 2026 enflasyon verilerini 5 Ekim 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanacak verilerle birlikte kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE değişim oranı da belli olacak. Böylece Ekim ayında sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek yasal artış üst sınırı netleşecek.
Ekim ayı kira zam oranı, enflasyon verileri açıklanmadan önce kesinleşmiş sayılmıyor. Piyasa beklentileri ise Ekim ayında uygulanacak oranın yaklaşık yüzde 31,5 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai oranı TÜİK verisi belirleyecek.
EYLÜL AYINDA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 31,79 OLMUŞTU
Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyenler için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenmişti. Bu oran, Ağustos ayı TÜFE verilerindeki 12 aylık ortalama değişim üzerinden hesaplanmıştı.
Bir önceki ay olan Ağustos 2026'da ise kira artış oranı yüzde 31,90 seviyesindeydi.
KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artışında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında bu oran, yenilenen kira döneminde uygulanabilecek artış için yasal üst sınırı oluşturuyor.
Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Kira artış oranı, yıllık enflasyon oranıyla aynı değil. Hesaplamada TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişimi dikkate alınıyor.
Örneğin oran yüzde 31,79 olarak gerçekleşseydi, 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının hesabı şöyle olacaktı:
Mevcut kira: 20.000 TL
Zam oranı: %31,79
Zam tutarı: 6.358 TL
Yeni kira: 26.358 TL
30 bin TL kira için ise yüzde 31,79'luk artışta yeni kira 39.537 TL olacaktı.
YÜZDE 25'LİK KİRA SINIRI DEVAM EDİYOR MU?
Konut kiralarında uygulanan geçici yüzde 25'lik kira artış sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. Bu nedenle kira artışlarında yeniden TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor.
Ev sahibi ve kiracı, yasal üst sınırı aşmamak kaydıyla daha düşük bir artış üzerinde anlaşabiliyor. Dolayısıyla açıklanacak oran, her durumda yapılması zorunlu zam anlamına gelmiyor; uygulanabilecek azami artış oranını ifade ediyor.
Kira artışlarında esas alınan güncel yasal kriter TÜFE'nin 12 aylık ortalaması. Eski bazı sözleşmelerde TEFE-ÜFE ortalaması ifadesi bulunabilse de kira artışında yasal üst sınır TÜFE üzerinden belirleniyor.
Sonuç olarak ekim 2026 kira artış oranı için kritik saat 5 Ekim Pazartesi 10.00. TÜİK'in Eylül enflasyonunu açıklamasıyla birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin merak ettiği yeni zam oranı kesinleşecek.