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Depoyu dolduracaklar dikkat! Motorine zam ya da indirim var mı? 4 Ekim akaryakıt fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 3 Ekim’de motorine gelen 2,20 TL’lik indirimin ardından araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını merak ediyor. Peki 4 Ekim 2026 motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İşte üç büyükşehirde akaryakıt fiyat listesi.

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Depoyu dolduracaklar dikkat! Motorine zam ya da indirim var mı? 4 Ekim akaryakıt fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 3 Ekim'de motorine gelen 2,20 TL'lik indirimin ardından sektör kaynaklarına göre bu kez 4,95 TL'lik yeni bir indirim beklentisi oluştu. İndirimin gerçekleşmesiyle motorin fiyatlarının büyükşehirlerde 90 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Peki 4 Ekim 2026'da benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. (Foto: AA)Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. (Foto: AA)

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gözler yeni indirim beklentisine çevrildi. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü motorinin litre fiyatına 2,20 TL indirim uygulanırken, sektör kaynaklarına göre yeni bir fiyat düşüşü daha gündemde. Bugün ise fiyatlarda bir değişiklik bulunmuyor.

Motorine 3 Ekim’de 2,20 TL indirim geldi. (Foto: AA)Motorine 3 Ekim’de 2,20 TL indirim geldi. (Foto: AA)

Motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 6 Ekim 2026 Salı günü pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Bu nedenle araç sahiplerinin güncel pompa fiyatlarını takip etmesi önem taşıyor.

Yeni bir motorin indirimi daha bekleniyor. (Foto: AA)Yeni bir motorin indirimi daha bekleniyor. (Foto: AA)

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLUR?

Beklenen 4,95 TL'lik indirimin tamamen uygulanması durumunda motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanabilecek.

Sektör kaynakları 4,95 TL’lik indirim öngörüyor. (Foto: AA)Sektör kaynakları 4,95 TL’lik indirim öngörüyor. (Foto: AA)

Mevcut beklentiye göre indirim sonrasında bazı büyükşehirlerde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

  • İstanbul: 90,05 TL
  • Ankara: 91,15 TL
  • İzmir: 91,45 TL

Bu rakamlar, beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek tahmini fiyatları gösteriyor. Kesin pompa fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre değişiklik gösterebilir.

İndirimin 6 Ekim’de pompaya yansıması bekleniyor. (Foto: AA)İndirimin 6 Ekim’de pompaya yansıması bekleniyor. (Foto: AA)

4 EKİM 2026 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklılık gösteriyor. 4 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan indirim öncesi fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,60 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 41,20 TL

İndirim gerçekleşirse motorin fiyatları 90 TL seviyesine yaklaşacak. (Foto: AA)İndirim gerçekleşirse motorin fiyatları 90 TL seviyesine yaklaşacak. (Foto: AA)

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,50 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 40,60 TL

İstanbul’da motorin 94,90-95 TL arasında satılıyor. (Foto: AA)İstanbul’da motorin 94,90-95 TL arasında satılıyor. (Foto: AA)

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 85,60 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 41,29 TL

Ankara’da motorinin litresi 96,10 TL seviyesinde. (Foto: AA)Ankara’da motorinin litresi 96,10 TL seviyesinde. (Foto: AA)

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 85,90 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 41,20 TL

İzmir’de motorinin litre fiyatı 96,40 TL olarak uygulanıyor. (Foto: AA)İzmir’de motorinin litre fiyatı 96,40 TL olarak uygulanıyor. (Foto: AA)

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatları ile uluslararası akaryakıt ürünlerindeki hareketlilik, Türkiye'deki pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda motorin ve benzin fiyatlarında indirim ya da zam beklentileri oluşabiliyor. Fiyat değişikliklerinin pompaya yansıma zamanı ise alınan kararlar ve dağıtım süreçlerine göre farklılık gösterebiliyor.

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