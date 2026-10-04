İzmir’de motorinin litre fiyatı 96,40 TL olarak uygulanıyor. (Foto: AA)

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatları ile uluslararası akaryakıt ürünlerindeki hareketlilik, Türkiye'deki pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda motorin ve benzin fiyatlarında indirim ya da zam beklentileri oluşabiliyor. Fiyat değişikliklerinin pompaya yansıma zamanı ise alınan kararlar ve dağıtım süreçlerine göre farklılık gösterebiliyor.