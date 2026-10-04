Depoyu dolduracaklar dikkat! Motorine zam ya da indirim var mı? 4 Ekim akaryakıt fiyat listesi
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 3 Ekim’de motorine gelen 2,20 TL’lik indirimin ardından araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını merak ediyor. Peki 4 Ekim 2026 motorin ve benzine zam ya da indirim var mı? İşte üç büyükşehirde akaryakıt fiyat listesi.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. 3 Ekim'de motorine gelen 2,20 TL'lik indirimin ardından sektör kaynaklarına göre bu kez 4,95 TL'lik yeni bir indirim beklentisi oluştu. İndirimin gerçekleşmesiyle motorin fiyatlarının büyükşehirlerde 90 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Peki 4 Ekim 2026'da benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Motorin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından gözler yeni indirim beklentisine çevrildi. 3 Ekim 2026 Cumartesi günü motorinin litre fiyatına 2,20 TL indirim uygulanırken, sektör kaynaklarına göre yeni bir fiyat düşüşü daha gündemde. Bugün ise fiyatlarda bir değişiklik bulunmuyor.
Motorinin litre fiyatında 4,95 TL'lik indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 6 Ekim 2026 Salı günü pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Bu nedenle araç sahiplerinin güncel pompa fiyatlarını takip etmesi önem taşıyor.
MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLUR?
Beklenen 4,95 TL'lik indirimin tamamen uygulanması durumunda motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanabilecek.
Mevcut beklentiye göre indirim sonrasında bazı büyükşehirlerde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:
- İstanbul: 90,05 TL
- Ankara: 91,15 TL
- İzmir: 91,45 TL
Bu rakamlar, beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek tahmini fiyatları gösteriyor. Kesin pompa fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre değişiklik gösterebilir.
4 EKİM 2026 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakalarında farklılık gösteriyor. 4 Ekim 2026 itibarıyla açıklanan indirim öncesi fiyatlar şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 84,60 TL
Motorin: 95,00 TL
LPG: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 84,50 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 40,60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 85,60 TL
Motorin: 96,10 TL
LPG: 41,29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 85,90 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 41,20 TL
FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?
Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili oluyor. Özellikle Brent petrol fiyatları ile uluslararası akaryakıt ürünlerindeki hareketlilik, Türkiye'deki pompa fiyatlarına da yansıyabiliyor.
Bu gelişmeler doğrultusunda motorin ve benzin fiyatlarında indirim ya da zam beklentileri oluşabiliyor. Fiyat değişikliklerinin pompaya yansıma zamanı ise alınan kararlar ve dağıtım süreçlerine göre farklılık gösterebiliyor.