Veriler, Fed’in faiz artırımında acele etmeyeceği beklentisini güçlendirdi. (Foto: AA)

Diğer taraftan özellikle ABD'de eylül ayında artan dizel fiyatlarının yansımasının verilerde henüz görülmemesi enflasyonist baskıların azalıp azalmayacağına dair belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Düşük gelen enflasyon verisine karşın beklentilerden iyi gelen büyüme ve ADP özel sektör istihdamı verileri uzun vadeli faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalacağına dair öngörülerin devam etmesine sebep oluyor. Bu durum da küresel piyasalarda risk iştahını baskılıyor.

Kişisel tüketim harcamalarının beklentileri aşması da ABD ekonomisinin yüksek faiz oranlarına dayanabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmelerle yüzde 5,31 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,28'de, yüzde 5,65 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,62'de dengelendi.

Fed'in ekim ayında faiz artırım beklentilerinin gerilemesine karşın sonraki toplantılarda bu artırımlara devam edeceğine yönelik beklentiler tahvil faizlerindeki yükselişte etkili oluyor.