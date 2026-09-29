Yurt dışı biletlerinde fiyatlar düştü! AJet'ten 39 avroluk kampanya: Hangi ülkelerde geçerli?
Yurt dışı seyahat planı yapanlara AJet’ten kampanya haberi geldi. Şirket, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili dış hat uçuşlarında tek yön biletleri 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Toplam 100 bin indirimli koltuğun ayrıldığı kampanyada bilet alım süresi 1 Ekim’de sona erecek.
Yurt dışına seyahat etmek isteyenlere AJet'ten dikkat çeken bir kampanya geldi. AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili dış hat uçuşlarında tek yön Basic biletleri 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.
AJET'TEN YURT DIŞI UÇUŞLARDA 39 AVRODAN BAŞLAYAN BİLET KAMPANYASI
Kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk yolcularla buluşacak. Amsterdam-Dubai, Berlin-Tiflis ve Paris-Beyrut gibi seçili dış hat rotalarında geçerli olacak fırsat, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçuşları kapsıyor.
AJET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
İndirimli biletler 1 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar AJet'in internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteleri üzerinden satın alınabilecek.
Kampanyadan alınan biletlerle 17 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Ancak bazı tarihler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.
39 AVROLUK AJET BİLET KAMPANYASI HANGİ DESTİNASYONLARDA GEÇERLİ?
AJet'in kampanyası Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'daki çok sayıda destinasyonu kapsıyor.
Kampanya kapsamında Londra, Amsterdam, Berlin, Paris, Roma, Madrid, Milano, Viyana, Bakü, Tiflis, Dubai, Beyrut, Riyad, Cidde, Kahire, Taşkent ve Moskova gibi önemli destinasyonlara bağlantılı uçuşlarda indirimli bilet fırsatı sunuluyor.
KAMPANYA DIŞINDAKİ TARİHLER
Yurt dışı çıkışlı uçuşlarda 11-27 Aralık 2026, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya kapsamına alınmadı.