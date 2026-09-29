Yurt dışına seyahat etmek isteyenlere AJet'ten dikkat çeken bir kampanya geldi. AJet, İstanbul ve Ankara bağlantılı seçili dış hat uçuşlarında tek yön Basic biletleri 39 avro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

AJet, yurt dışı bağlantılı uçuşlarda indirim kampanyası başlattı. (Foto: AA)

AJET'TEN YURT DIŞI UÇUŞLARDA 39 AVRODAN BAŞLAYAN BİLET KAMPANYASI

Kampanya kapsamında 100 bin indirimli koltuk yolcularla buluşacak. Amsterdam-Dubai, Berlin-Tiflis ve Paris-Beyrut gibi seçili dış hat rotalarında geçerli olacak fırsat, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı bağlantılı uçuşları kapsıyor.