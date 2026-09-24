Eylül ayı güven endeksleri belli oldu! Hangi sektör yükseldi? TÜİK karneyi açıkladı

Hizmet sektörü güven endeksi eylülde 111,9'da sabit kaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ DEĞİŞMEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı.

Sektörde son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,1, hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 0,4 arttı. Buna karşın gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,3 azaldı.