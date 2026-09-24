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Eylül ayı güven endeksleri belli oldu! Hangi sektör yükseldi? TÜİK karneyi açıkladı

Türkiye ekonomisinin üç önemli sektöründe eylül ayına ilişkin güven tablosu belli oldu. TÜİK verileri, hizmet sektöründe güvenin yatay seyrettiğini, perakende ticarette yükseliş yaşandığını, inşaat sektöründe ise sınırlı gerileme olduğunu ortaya koydu. Özellikle perakendede gelecek üç aya ilişkin satış beklentisindeki artış dikkat çekti.

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Eylül ayı güven endeksleri belli oldu! Hangi sektör yükseldi? TÜİK karneyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait güven endekslerini açıkladı. Verilerde hizmet sektöründeki güven endeksi değişmezken, perakende ticarette yükseliş, inşaat sektöründe ise sınırlı düşüş görüldü.

Hizmet sektörü güven endeksi eylülde 111,9'da sabit kaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)Hizmet sektörü güven endeksi eylülde 111,9'da sabit kaldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ENDEKSİ DEĞİŞMEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı.

Sektörde son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,1, hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 0,4 arttı. Buna karşın gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ticarette güven yüzde 1,1 artarak 111,3 oldu.Perakende ticarette güven yüzde 1,1 artarak 111,3 oldu.

PERAKENDE TİCARETTE GÜVEN YÜKSELDİ

Perakende ticaret sektöründe güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,1 artarak 111,3 oldu.

Sektörde son üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar yüzde 0,4 yükseldi. Gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi de yüzde 3,5 arttı.

Mevcut mal stok seviyesinde ise yüzde 1,3'lük düşüş kaydedildi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 düşerek 83'e geriledi.İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 düşerek 83'e geriledi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÜVEN GERİLEDİ

İnşaat sektörü güven endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 83 seviyesine geriledi.

Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,9 arttı. Ancak gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısına ilişkin beklenti yüzde 2,1 azaldı.

Perakendede gelecek üç aylık satış beklentisi yüzde 3,5 yükseldi.Perakendede gelecek üç aylık satış beklentisi yüzde 3,5 yükseldi.

ÜÇ SEKTÖRDE EYLÜL TABLOSU

Eylül verileri, üç sektörün güven görünümünün birbirinden farklı seyrettiğini ortaya koydu. Hizmet sektöründe güven 111,9 ile yatay kalırken, perakende ticarette 111,3'e yükseldi. İnşaat sektöründe ise endeks 83'e geriledi.

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