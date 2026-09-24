Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile Türkiye'nin nükleer şirketi TÜNAŞ arasında SMR'lar üzerine imzalanan iş birliği anlaşmasına değinen Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'nin SMR teknolojisinde yerli katkıyı artırma, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerini kapsayan bölgesel iş birliği ağı kurma ve gelecekte ihracat kapasitesi oluşturma hedeflerini içerdiğini belirtti.

Türkiye küçük modüler reaktör dönemine hazırlanıyor. (Fotoğraflar: AA'dan alınmıştır)

HEDEF 2030'DA İLK REAKTÖR

Türkiye'nin 1950'lerde başlayan nükleer yolculuğunda Akkuyu ile "birinci çağ"ın gecikmeli de olsa devreye girmek üzere olduğunu belirten Bayraktar, Akkuyu'da yerli katkı oranının yüzde 55'e ulaştığını söyledi. SMR dönemini "ikinci çağ" olarak nitelendiren Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda sadece kurulum değil, teknoloji ve sanayide yerli payı artırmayı hedeflediğini ifade etti. Bayraktar, "Hedefimiz 2030'ların ilk yarısında Türkiye'de ilk SMR'ı devreye almak. SMR'lar için mevzuat ve teşvik taslağı hazırlıyoruz. Yenilenebilirde uygulanan teknoloji nötr, alım garantili finansman kolaylıklarına benzer bir çerçeve gündemde" dedi.

Sinop ve Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrallerle ilgili Fransa ve Güney Kore ile temasların sürdüğünü belirten Bayraktar, "EDF ile kısa süre içinde bir iş birliği anlaşması imzalanabilir. Güney Kore ile temaslarımız devam ediyor. Yakında Cumhurbaşkanımız da Güney Kore'ye gidecek. Sinop ve Trakya'da planlanan en az 8 reaktör için Kanada, Güney Kore, Fransa, ABD ile yakın temaslar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'a gaz hattı konusunda deniz çalışmalarının başladığını belirten Bayraktar, uluslararası yüklenicilerin projeye ilgi gösterdiğini söyledi. Bayraktar, "Gaz hattı, Kuzey Kıbrıs'ın ötesinde kapasite ile planlanıyor; olası bölgesel elektrik üretimi ve hatta Güney'in ihtiyaçlarının da karşılanabileceği senaryolar masada" dedi.