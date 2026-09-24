Emeklilere ve memurlara yapılacak maaş artışları için geri sayım devam ederken gelen rakamlar oranlarla ilgili de ipuçlarını verdi. Hem Merkez Bankası hem de Orta Vadeli Program'dan çıkan oranlar ile emekli ve memurların maaş artışları da hesaplandı. Bu artışlar diğer ödemeleri de değiştirecek... Yapılan hesaplamalar neyi gösteriyor? Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın tahminleri ile piyasa katılımcıları anketlerinden çıkan sonuçlara göre yıl sonu enflasyonu yüzde 28-30 aralığında gerçekleşecek. Bu orana göre yapılan hesaplamalar da 6 aylık enflasyonun yüzde 9-10 aralığında oluşacağını gösteriyor.

Gelen rakamlar oranlarla ilgili de ipuçlarını verdi (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Bu oran maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış aldığı için onların maaşları yüzde 9-10 aralığında yükselecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zam ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre memurlar ve memur emeklileri için ocak artışının yüzde 7 ile 8.73 aralığında olması bekleniyor. Memurlara yapılacak artış hangi ödemeleri değiştirecek? Bu artış; memurların yanı sıra memur emeklilerinden sosyal destek alanlara, özel sektör çalışanlarından bedelli askerlik planlayanlara kadar pek çok kesime yansıyacak. Memurların maaşları nasıl değişecek? Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 70 bin 224 lira.

Bu maaş 75 bin 140-76 bin 355 lira aralığına yükselecek.