Tüm çalışanların hayali emekli olmak ve yüksek emekli aylığı almak. Emeklilik tarihi işe giriş tarihine göre belirleniyor. Maaş ise çalışanın elinde. Bazı önemli noktalara dikkat etmek bağlanacak maaşı artırıyor. İşte adım adım yüksek emekli maaşının yolları...

Emeklilik başvuru tarihi önem taşıyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

Çok çalışmak ya da çok fazla prim gününe sahip olmak tek başına emekli aylığını yükseltmeye yetmiyor. Hatta prim günü daha az olana, günü fazla olandan daha çok aylık bağlanabiliyor. Burada çalışırken ki brüt maaş yani prime esas kazanç önemli. SGK'ya bildirilen kazanç arttıkça emekli aylığı da artıyor. Ayrıca 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları nedeniyle bu oranların yüksek olduğu dönemlerde primi daha fazla olan hak sahipleri daha yüksek emekli maaşı alıyor.

EK ÖDEMELER EKLENMELİ

Aylık kazanç emekli aylığını belirleyen en büyük etken olduğu için, çalışırken gerçek maaşın bordroda olmasına özen gösterilmeli. Hatta sadece maaşın değil, ek ödemelerin de nasıl gösterildiğine dikkat edilmeli.

Birden fazla yerde çalışmak prime esas kazancı yükseltir. Borçlanma da aylığa etki eder. Ancak borçlanmanın emekli aylığına etkisi kişinin üç dönemden hangisinde ne kadar prim günü bulunduğuna ve primlerin hangi kazanç üzerinden yatırıldığına göre değişiyor. Bu dikkate alınmalı.

Emeklilik dilekçesinin tarihi de önemli. Dilekçeyi yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için o yıl emeklilere yapılan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısı (o yılın TÜFE artış oranı + büyümenin %30'u) mukayese edilmeli. Emekli zamları güncelleme katsayısından fazlaysa yılbaşından önce başvuru yapılmalı, az ise ocak ayı beklenmeli. Tabii bir de bekleyerek kaçırılacak emekli aylıkları hesaba katılmalı...