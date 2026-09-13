Yeni pistin devreye girmesiyle uçuş operasyonlarında kapasite ve esneklik artacak. İLK DOĞU-BATI YÖNLÜ PİST Uraloğlu, Doğu-Batı ekseninde inşa edilen yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu kaydetti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla İstanbul Havalimanı'nın pist altyapısının güçlendirilmesi ve uçuş operasyonlarında daha fazla esneklik sağlanması hedefleniyor.

"TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ" Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız." dedi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA OPERASYONEL ÇEŞİTLİLİK ARTACAK Uraloğlu, yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacağını belirterek, "Doğu-Batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız." açıklamasında bulundu.