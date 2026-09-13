Demiryolu ağını 10 bin 948 kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Ülkemizi 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı ile donattık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı demiryolu işletmecisiyiz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak mantığıyla uçuş ağını genişlettik. 26 olan havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabilirmişiz, bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

"Karayolundan demiryoluna, havacılıktan denizciliğe, haberleşmeden dijital altyapıya kadar ülkemizi geleceğe taşıyan yatırımları hayata geçirdik. Elbette devamını yapacağız. Bölünmüş yollarımız 6 bin 101 kilometreydi. Samsun hiçbir ilimize bölünmüş yollarla bağlanamıyordu. Bugün bölünmüş yolları 30 bin 205 kilometreye çıkardık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlandı."

1 Nisan 2026'da 81 ilde kademeli olarak 5G hizmetlerini başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, "İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı başarıyla uzaya gönderdik. Şimdi 7A'ya da başladık." dedi.

"ACİL GİRİŞİNE BAĞLANTI SAĞLAYAN 2,3 KİLOMETRELİK KESİMİ BİTİRDİK"

Erdoğan'ın teşrifleriyle Samsun Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştireceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Modern tesisleriyle Karadeniz Bölgesi için çok önemli bir sağlık kompleksi olduğunun altını çizmek istiyorum. Hastanenin yapılışında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Acil girişine bağlantı sağlayan 2,3 kilometrelik kesimi bitirdik. Şehir Hastanemizin karayolu bağlantısı tamamlandığında, Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kamu kampüsünün ulaşım ağını bütünleyeceğiz. Aynı zamanda yaklaşık on gün önce temelini burada attığımız tramvay hattı ile de gerçekleştireceğiz. Böylece hastanemize hem karayolu hem de raylı sistemle entegre, konforlu ve kesintisiz erişim imkânını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

SAMSUN'A 120 MİLYAR LİRALIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM YATIRIMI

AK Parti hükümetlerinin son 24 yılda Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısına 120 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Samsun'u Sinop'a ve Sarp'a bölünmüş yollarla bağlayan Karadeniz Sahil Yolu'nu bitirdik. Buradan İstanbul'a, Mersin'e, Ankara'ya kadar bütün bölünmüş yolları bitirdik. Çok şükür Samsun bölünmüş yollardan nasibini almış bir şehir. Şehir içi trafiğine nefes aldıran Yeşilkent Kavşağı'nı hizmete açtık. Çevre yolunu da biz bitirdik. Onda da Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var; Allah ondan razı olsun. Samsun, AK Partimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya devam ettiği müddetçe -ki bizim bundan şüphemiz yok- biz de Allah'ın izniyle hem Samsun'umuza hem Karadeniz'imize hem de bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Şehrin ulaşım altyapısına güç katacak en büyük projelerden biri olan Samsun Batı Çevre Yolu'nda da çalışmalara başladıklarını söyleyen Uraloğlu, "Geçtiğimiz günlerde orayı da ziyaret ettik ve çevre yolumuzla birlikte Samsun Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Ayvacık Yolu gibi 8 tane projemizde de çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Söz konusu çevre yolunun faydalarına değinen Bakan Uraloğlu, "Ankara'dan gelip de Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Yakakent, Sinop istikametine gidecek olan bütün hemşerilerimiz onu kullanacak. Dolayısıyla şehir içi de nefes almış olacak." diye konuştu.