İstanbul'da kiralık sosyal konut takvimi netleşti: 15 bin ev için başvuru 14 Eylül'de, ilk 1000 kura ekimde çekilecek
İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de alınacak, ilk 1000 evin kurası ekimde çekilecek. Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan, yıl sonunda bitecek Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027'ye uzatıldığını da açıkladı; hak sahibine destek 1 milyon 875 bin TL.
İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak; Yarısı Bizden kampanyası da 31 Aralık 2027'ye uzatıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarında İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve sosyal konut projeleri öne çıktı.
Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başladı. Daha önce 31 Aralık 2026'da sona ermesi planlanan kampanyanın süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027'YE UZATILDI
Başkan Erdoğan, İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yürütülen kampanyayla bugüne kadar önemli mesafe alındığını belirtti.
Erdoğan, 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını ve 500 bine yakın vatandaşın sağlam konutlarına kavuşturulduğunu söyledi. Ayrıca 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım sürecinin başlatıldığını belirten Erdoğan, yıl sonuna kadar bu sayının 500 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Erdoğan, kampanyanın süresine ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden Projesi'nin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yıl da vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanabilecekler."
KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI 14 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında kiralık sosyal konut projesinin detaylarını da paylaştı.
Erdoğan, İstanbul'da 100 bin sosyal konuta ek 15 bin kiralık konutun vatandaşlarla buluşturulacağını açıkladı.
KİRA NE KADAR OLACAK?
Başkan Erdoğan, "İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah ekim ayında ilk bin kiralık konutumuzun kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleri ile vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" açıklamasını yaptı.
Kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve başvuru takvimi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.
Erdoğan, "Ev sahibi Türkiye" diyerek 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatırken, 2027 Mart itibarıyla anahtar teslimlerinin başlayacağını belirtti.
Böylece İstanbul'da hem Yarısı Bizden kampanyasının süresi 31 Aralık 2027 sonuna kadar uzatılmış oldu hem de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"İstanbullulara çifte müjdemiz var.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan kabine toplantımızın ardından açıkladı:
-Kiralık konutlarda başvuruları 14 Eylül'de alıyoruz.
-Evini dönüştürmek isteyenlerin faydalandığı "Yarısı Bizden" projemizde de süreyi bir yıl daha uzatıyoruz.
Hayırlı olsun."
YARISI BİZDEN'DE SÜRE UZADI, DESTEK NE KADAR?
Yarısı Bizden Kampanyası, İstanbul'daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi ve kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla uygulanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kampanya, İstanbul'un tüm ilçelerini kapsıyor.
TOPLAM 1 MİLYON 875 BİN TL DESTEK
Riskli konutların dönüştürülmesi kapsamında hak sahiplerine 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.
Böylece vatandaşların yeni konutlarının inşası için ihtiyaç duyduğu finansmanın önemli bir bölümü devlet tarafından karşılanıyor.
İŞ YERLERİNE DE DESTEK VERİLİYOR
Kampanyadan yalnızca konut sahipleri değil, iş yeri sahipleri de yararlanabiliyor.
Bir dükkan veya iş yeri için 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor.
Hak sahibinin diğer her bir dükkanı için ise 875 bin TL kredi imkanı bulunuyor.
Alan bazlı, site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut'un inşaatı üstlendiği modeller uygulanabiliyor. Bu modelde hak sahibi başına 875 bin TL hibe ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor.
Yarısı Bizden kampanyasının süresinin uzatılması vatandaşlar açısından önemli bir fırsat oluştururken uzmanlar, dönüşüm sürecinde süreyi kaçırmama telaşıyla yanlış müteahhit veya sözleşme tercihi yapılmaması konusunda uyarıyor.
Özellikle sözleşme imzalanmadan önce binanın bulunduğu parselin hukuki ve imar durumunun ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekiyor.
Özellikle riskli yapı kararı alınan bazı parsellerde mevcut yapının aynı şekilde yeniden inşa edilememesi, hak sahipleri ile müteahhitler arasında sorunlara yol açabiliyor.
ANAHTAR TESLİMİNDE DE DİKKAT!
Yeni evin teslim aşamasında da vatandaşların bazı kritik noktalara dikkat etmesi gerekiyor.
Eksik veya kusurlu imalat bulunan bir konut için "kayıtsız şartsız teslim alındığına" ilişkin belge imzalanmaması önem taşıyor.
Eksiklik tespit edilmesi halinde bu durumun teslim belgesine açık şekilde yazılması gerekiyor.
Kontrol yalnızca dairenin içiyle sınırlı tutulmamalı. Asansör, bodrum, depo, sığınak, otopark, çatı ve diğer ortak alanlar da ayrıntılı şekilde kontrol edilmeli.
Ciddi eksikliklerin bulunması halinde teslimin kabul edilmemesi, daha küçük eksikliklerde ise tespit edilen sorunların teslim tutanağına açıkça yazılması öneriliyor.