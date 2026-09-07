Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 6 bin 824 liraya geriledi
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş öne çıktı. Gram altın 6 bin 824 liraya gerilerken, ons altın da güçlenen dolar ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle değer kaybetti. Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankasının gelecek haftaki faiz kararına çevrildi.
Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş dikkat çekti. Gram altın 6 bin 824 liraya gerilerken, çeyrek altın 11 bin 140 liradan satışa sunuldu.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 58 ihtimalle 25 baz puan artırması, yüzde 42 ihtimalle ise sabit bırakması öngörülüyor.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politikanın kısıtlayıcı olmadığını belirtti. Hammack, "Enflasyon çok yüksek ve hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa geri düşürmek o kadar zor olacak. Şu anda duyduğum şey, harekete geçme zamanının geldiği." ifadesini kullandı.
Dolar endeksi ise Fed'e ilişkin belirsizliklerle güçlü duruşunu korurken, yeni haftaya yatay seyirle 99,2 seviyesinde başladı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.