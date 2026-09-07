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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 6 bin 824 liraya geriledi

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş öne çıktı. Gram altın 6 bin 824 liraya gerilerken, ons altın da güçlenen dolar ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle değer kaybetti. Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankasının gelecek haftaki faiz kararına çevrildi.

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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın 6 bin 824 liraya geriledi

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş dikkat çekti. Gram altın 6 bin 824 liraya gerilerken, çeyrek altın 11 bin 140 liradan satışa sunuldu.

Gram altın, yeni haftada düşüşünü sürdürerek 6 bin 824 lira seviyesinde işlem görüyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Gram altın, yeni haftada düşüşünü sürdürerek 6 bin 824 lira seviyesinde işlem görüyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ANALİSTLER NE DİYOR?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısında politika faizini yüzde 58 ihtimalle 25 baz puan artırması, yüzde 42 ihtimalle ise sabit bırakması öngörülüyor.

Güncel altın fiyatlarında düşüş sürüyor.Güncel altın fiyatlarında düşüş sürüyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, politikanın kısıtlayıcı olmadığını belirtti. Hammack, "Enflasyon çok yüksek ve hedefimizin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa geri düşürmek o kadar zor olacak. Şu anda duyduğum şey, harekete geçme zamanının geldiği." ifadesini kullandı.

Çeyrek altın ise 11 bin 140 liradan satılıyor.Çeyrek altın ise 11 bin 140 liradan satılıyor.

Dolar endeksi ise Fed'e ilişkin belirsizliklerle güçlü duruşunu korurken, yeni haftaya yatay seyirle 99,2 seviyesinde başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Gram altının alış fiyatı 6 bin 752,10 lira, satış fiyatı ise 6 bin 824,08 lira oldu.Gram altının alış fiyatı 6 bin 752,10 lira, satış fiyatı ise 6 bin 824,08 lira oldu.

7 EYLÜL 2026 ALTIN FİYATLARI
Alış / Satış
Has Altın
6.786,03 TL / 6.810,46 TL
Ons
4.395,4 $ / 4.395,8 $
USD/KG
139.820 $ / 140.170 $
EUR/KG
120.420 € / 120.900 €
22 Ayar
6.173,28 TL / 6.381,83 TL
Gram Altın
6.752,10 TL / 6.824,08 TL
Altın/Gümüş
65,49 / 70,74
Yeni Çeyrek
11.014 TL / 11.140 TL
Eski Çeyrek
10.831 TL / 10.936 TL
Yeni Yarım
22.055 TL / 22.260 TL
Eski Yarım
21.661 TL / 21.838 TL
Yeni Tam
43.906 TL / 44.356 TL
Eski Tam
43.322 TL / 43.743 TL
Yeni Ata
44.652 TL / 45.139 TL
Eski Ata
44.652 TL / 45.037 TL
Yeni Ata5
223.939 TL / 227.519 TL
Eski Ata5
222.921 TL / 225.817 TL
Yeni Gremse
109.255 TL / 110.516 TL
Eski Gremse
108.305 TL / 109.426 TL
14 Ayar
3.710,17 TL / 4.926,80 TL
Gümüş TL
95,674 TL / 103,219 TL
Gümüş Ons
65,63 $ / 65,66 $
Gümüş USD
1.981,40 $ / 2.135,00 $
Platin Ons
1.817,70 $ / 1.821,60 $
Paladyum Ons
1.390,40 $ / 1.392,60 $
Platin/USD
53.440 / 58.570
Paladyum/USD
34.700 / 44.770
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