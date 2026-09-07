Gün içinde en düşük 14.000,94 puanı, en yüksek 14.169,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 285,25 puan ve yüzde 1,73 artışla 16.730,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,37, sanayi endeksi yüzde 1,81, teknoloji endeksi yüzde 0,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 76'sı prim yaptı, 23'ü geriledi ve 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.