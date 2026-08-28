Florentia Village İstanbul’da kapılarını açıyor: Dünyaca ünlü markalarda yüzde 70’e varan fiyat avantajı sunulacak
Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM Fingen Group ortaklığında İstanbul Havalimanı'nın hemen yanına inşa edilen ve 110 bin metrekarelik Florentia Village, Avrupa'nın en büyük lüks designer outlet projesi olarak kapılarını açıyor.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village, 17 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Dünyanın önde gelen lüks ve premium moda markalarını güçlü Türk markalarıyla aynı çatı altında buluşturan Florentia Village; alışveriş, gastronomi, eğlence, kültür-sanat ve sosyal yaşamı bütüncül bir deneyimle sunarak İstanbul'u uluslararası alışveriş turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Florentia Village; Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında yaklaşık 180 milyon Euro yatırımla yalnızca 1,5 yılda hayata geçirildi.
180 MİLYON EURO YATIRIM
Kalyon İnşaat'ın Türkiye'nin mega projelerinden edindiği mühendislik ve yatırım tecrübesi ile RDM-Fingen Group'un Avrupa ve Asya'daki lüks outlet geliştirme ve işletme deneyimini bir araya getiren proje, Türkiye-İtalya arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesine de güçlü bir katkı sunuyor. Projenin finansman yapısında SACE ve JP Morgan'ın yer alması, Florentia Village'ı uluslararası finansman ve Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımlar açısından emsal niteliğinde bir proje haline getiriyor. Florentia Village ile Türkiye'ye gelen 180 milyon euro yabancı kaynağın 100 milyon eurosunu kredi, 80 milyon eurosunu doğrudan yabancı yatırım girişi oluşturuyor.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Florentia Village'ın ilk fazında 65 bin metrekare kiralanabilir alan, 190 mağaza, gastronomi ve sosyal yaşam alanları yer alıyor. Birinci fazın ilerleyen dönemlerinde projeye dahil edilecek 5 yıldızlı otel için Marriott Group ile son aşamaya gelindi. Projenin içinde yer alan 20.000 kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi; yerli ve yabancı sanatçıların performanslarının yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. İkinci fazda 45 bin metrekare kiralanabilir alanın devreye alınmasıyla toplam 110.000 m² kiralanabilir alana ulaşacak olan Florentia Village; Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri haline gelecek.
DÜNYA MARKALARI SIRADA
Florentia Village'ın açılış töreni, olimpiyat oyunları ve FIFA Dünya Kupası gibi dünyanın en büyük organizasyonlarını yapan Black Wonder Studio tarafından hazırlanıyor.
STRATEJİK YATIRIM
Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın aktarma merkezi gücünü kullanarak, Avrupa'nın en yoğun havalimanı çevresinde yeni bir alışveriş ve yaşam destinasyonu kurduk. 180 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz bu proje, turizme ivme kazandıran, istihdam yaratan ve İstanbul'u dünya standartlarında bir destinasyon haline getiren vizyonun somut karşılığıdır. Önümüzdeki dönemde bu bölgenin İstanbul'un yeni çekim merkezlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz" dedi.
TÜRKİYE EŞSİZ KONUMA SAHİP
RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei şunları söyledi: "Türkiye, dinamik iç pazarı, güçlü turizm potansiyeli ve eşsiz konumuyla uluslararası yatırımlar için doğal bir merkez. Florentia Village, İstanbul Havalimanı'na beş dakikalık mesafesiyle bu potansiyeli alışveriş ve turizm ekonomisine dönüştürüyor."
ÜNLÜ MARKALAR UYGUN FİYAT
Florentia Village'da ziyaretçilerin uluslararası markalara ortalama yüzde 30-70 fiyat avantajıyla erişebilmesi hedefleniyor. Markaların kampanya ve sezon uygulamalarıyla bu avantajın dönemsel olarak farklılaşması da mümkün olacak. Florentia Village, dünyanın önde gelen moda ve perakende markalarının Türkiye pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine ve yeni yatırımlar gerçekleştirmelerine zemin hazırlıyor. Türkiye'ye ilk kez outlet formatında giriş yapan dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapacak projede; Prada Outlet ile Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo, Boss gibi global lüks markalar outlet mağazalarıyla yer alıyor.
HEDEF YILDA 15 MİLYON ZİYARETÇİ
Proje, günlük 1.739 uçuş ve 290 bini aşan yolcuyla Avrupa'da birinci olan İstanbul Havalimanı'na yalnızca 5 dakika mesafede bulunuyor. Florentia Village'ın yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.
5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Florentia Village'ın 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Projenin; global markaların Türkiye'deki yatırımlarını artırmasına, alışveriş turizminin gelişmesine, turizm gelirlerinin ve hizmet ihracatının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.