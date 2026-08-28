Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet projesi Florentia Village, 17 Eylül'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Dünyanın önde gelen lüks ve premium moda markalarını güçlü Türk markalarıyla aynı çatı altında buluşturan Florentia Village; alışveriş, gastronomi, eğlence, kültür-sanat ve sosyal yaşamı bütüncül bir deneyimle sunarak İstanbul'u uluslararası alışveriş turizminin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Florentia Village; Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında yaklaşık 180 milyon Euro yatırımla yalnızca 1,5 yılda hayata geçirildi.

Kalyon İnşaat'ın Türkiye'nin mega projelerinden edindiği mühendislik ve yatırım tecrübesi ile RDM-Fingen Group'un Avrupa ve Asya'daki lüks outlet geliştirme ve işletme deneyimini bir araya getiren proje, Türkiye-İtalya arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleşmesine de güçlü bir katkı sunuyor. Projenin finansman yapısında SACE ve JP Morgan'ın yer alması, Florentia Village'ı uluslararası finansman ve Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımlar açısından emsal niteliğinde bir proje haline getiriyor. Florentia Village ile Türkiye'ye gelen 180 milyon euro yabancı kaynağın 100 milyon eurosunu kredi, 80 milyon eurosunu doğrudan yabancı yatırım girişi oluşturuyor.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Florentia Village'ın ilk fazında 65 bin metrekare kiralanabilir alan, 190 mağaza, gastronomi ve sosyal yaşam alanları yer alıyor. Birinci fazın ilerleyen dönemlerinde projeye dahil edilecek 5 yıldızlı otel için Marriott Group ile son aşamaya gelindi. Projenin içinde yer alan 20.000 kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi; yerli ve yabancı sanatçıların performanslarının yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. İkinci fazda 45 bin metrekare kiralanabilir alanın devreye alınmasıyla toplam 110.000 m² kiralanabilir alana ulaşacak olan Florentia Village; Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri haline gelecek.

DÜNYA MARKALARI SIRADA

Florentia Village'ın açılış töreni, olimpiyat oyunları ve FIFA Dünya Kupası gibi dünyanın en büyük organizasyonlarını yapan Black Wonder Studio tarafından hazırlanıyor.