Vergi ve prim borcu olan esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirim oranları değişti

GELENEKSEL MESLEKLERE 2027 SONUNA KADAR MUAFİYET

Düzenleme kapsamında; el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma, kaşıkçılık ve yorgancılık gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında kullandırılan kredilerde borçsuzluk şartı 31 Aralık 2027'ye kadar aranmayacak.

Söz konusu muafiyet süresi daha önce 31 Aralık 2026 olarak belirlenmişti.

ŞİMŞEK: ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karara ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz." diyen Şimşek, "Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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