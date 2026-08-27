Vergi ve prim borcu olan esnaf kredilerinde yeni dönem: Faiz indirim oranları değişti
Borç yükü nedeniyle krediye erişemeyen esnaf ve sanatkârlar için Hazine destekli finansman kapısı aralandı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve SGK prim borcu bulunan esnafa borcun krediden kesilerek ödenmesi veya faiz indirim oranının düşürülmesiyle kredi kullanma imkânı sunuldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlara, daha düşük sübvansiyon oranlarıyla da olsa Hazine destekli kredi imkanından yararlanma hakkı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeyle, Hazine destekli yatırım ve işletme kredisi kullanımı sırasında gerekli kriterleri tam olarak karşılayamayan esnaf ve sanatkarlara uygulanacak faiz indirim oranları yeniden belirlendi.
KREDİYE ERİŞİMDE İKİ FARKLI ALTERNATİF
İlgili mevzuat gereği esnaf ve sanatkarların, en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını, sosyal güvenlik prim borcu olmadığını veya varsa yapılandırmayı bozmadıklarını belgelemesi gerekiyordu.
Söz konusu koşulun sağlanamaması durumunda esnaf ve sanatkarların Halk Bankası üzerinden kredi kullanabilmesi için iki alternatif devreye sokuldu:
Birinci Alternatif: Borcun, Hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelen kısmı kişi adına ilgili dairelere yatırılacak. Bu kapsamda tahsil edilecek tutar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olarak uygulanacak. Ödemenin ardından kredi esnafa kullandırılacak; ödemeye ilişkin tutarlar ise krediden bağımsız şekilde ayrıca kayıt altına alınıp takip edilecek.
İkinci Alternatif: Belirlenen kriterleri tam karşılayamayan esnaf için Hazine faiz indirim oranları düşürülerek uygulanacak. Bu kapsamda bazı gruplarda yüzde 50 yerine yüzde 40, bazı gruplarda yüzde 100 yerine yüzde 80, bazı gruplarda ise yüzde 60 yerine yüzde 48 faiz indirimi sağlanacak.
GELENEKSEL MESLEKLERE 2027 SONUNA KADAR MUAFİYET
Düzenleme kapsamında; el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma, kaşıkçılık ve yorgancılık gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında kullandırılan kredilerde borçsuzluk şartı 31 Aralık 2027'ye kadar aranmayacak.
Söz konusu muafiyet süresi daha önce 31 Aralık 2026 olarak belirlenmişti.
ŞİMŞEK: ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karara ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz." diyen Şimşek, "Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.