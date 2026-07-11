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İstanbul'a 160 milyon euroluk dev lüks outlet: Florentia Village için geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk lüks designer outleti Florentia Village, 10 Eylül’de kapılarını açacak. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, ‘Burası İstanbul’un küresel ölçekteki cazibesini artıracak’ dedi.

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İstanbul'a 160 milyon euroluk dev lüks outlet: Florentia Village için geri sayım başladı

Kalyon İnşaat ile İtalyan perakende gayrimenkul yönetimi şirketi RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village'da, açılış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 10 Eylül'de yapılacak açılış öncesinde gerçekleştirilen buluşmaya, önde gelen moda ve perakende markalarını temsilen 180'in üzerinde üst düzey yönetici katıldı.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ev sahipliğinde hayata geçirilen buluşmada, katılımcılarla hazırlık süreçlerine ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Proje, İstanbul Havalimanı’na 5 dakika mesafede yer alıyor. (Fotoğraflar Takvim'e aittir.)Proje, İstanbul Havalimanı’na 5 dakika mesafede yer alıyor. (Fotoğraflar Takvim'e aittir.)

'İSTANBUL'UN CAZİBESİ ARTACAK'

Murathan Kalyoncu, "Florentia Village, ilk günden itibaren ortak bir hayalin ve uluslararası ölçekte değer üretecek bir marka ortaya koyma hedefimizin adı oldu. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye sayılı günler kaldı. Premium ve outlet markalarından oluşan güçlü marka karmamızla, İstanbul'un küresel ölçekteki cazibesini artıracak ve şehrimizi dünya standartlarında bir alışveriş destinasyonu haline getireceğiz" diye konuştu

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Murathan Kalyoncu.Murathan Kalyoncu.

16 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Kalyon İnşaat ile RDM-Fingen Group ortaklığında geliştirilen proje, 160 milyon Euro yatırımla hayata geçiriliyor. İstanbul Havalimanı'na 5 dakika mesafede yer alan Florentia Village, dünyanın en yoğun uluslararası havacılık merkezlerinden birinin yanında konumlanarak hem uluslararası ziyaretçileri hem de yerel misafirleri ağırlayacak.

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