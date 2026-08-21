İş gücü girdi endeksleri açıklandı: İstihdam yüzde 1,7 arttı

Aynı dönemde brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 35,8 yükselirken, saatlik iş gücü maliyeti yüzde 34 arttı. Çalışılan saat endeksi de yıllık bazda yüzde 2,7 artış gösterdi. Böylece ikinci çeyrekte istihdam ve çalışma süresindeki artışın yanı sıra ücret ve iş gücü maliyetlerindeki yükseliş de dikkat çekti.

İSTİHDAMDA YILLIK YÜZDE 1,7 ARTIŞ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında istihdam endeksi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi.

Sektörler bazında değerlendirildiğinde sanayide istihdam endeksi yüzde 2,2 gerilerken, inşaatta yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 artış kaydetti.

İstihdam endeksinde çeyreklik bazda ise yüzde 0,8'lik yükseliş gerçekleşti. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,1 düşüş görülürken, inşaat sektöründe yüzde 2,1, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,9 artış yaşandı.

İstihdam endeksi yıllık yüzde 1,7 arttı. İnşaatta yüzde 5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 yükselirken, sanayide yüzde 2,2 geriledi. (Görsel: AA)

ÇALIŞILAN SAATLERDE YÜZDE 2,7 YÜKSELİŞ

Toplam sektörler itibarıyla çalışılan saat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Alt sektörlerde çalışılan saat endeksi sanayide yüzde 0,2, inşaatta yüzde 7,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 yükseldi.

Çeyreklik bazda çalışılan saat endeksindeki artış yüzde 1,2 olarak hesaplandı. Sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 7,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 artış gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 38,3 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. (Görsel: TÜİK)

BRÜT ÜCRET VE MAAŞLAR YÜZDE 35,8 ARTTI

İşgücü piyasasındaki en belirgin artışlardan biri ücret ve maaşlarda görüldü. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 35,8 yükseldi.

Sektörel bazda brüt ücret-maaş endeksi sanayide yüzde 33,2, inşaatta yüzde 38,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37,1 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksinde çeyreklik artış ise yüzde 8 oldu. Bu dönemde sanayide yüzde 6,8, inşaatta yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,1 yükseliş kaydedildi.

İşverenin saatlik iş gücü maliyeti ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 34 artış gösterdi.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ YÜZDE 34 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi de yükselişini sürdürdü. Endeks, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34 arttı.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksindeki çeyreklik artış ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

SAATLİK KAZANÇ YÜZDE 32,3 YÜKSELDİ

Saatlik kazanç endeksi, 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 32,3 artış gösterdi.

Endekste bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 6,8'lik yükseliş kaydedildi.

Kazanç dışı iş gücü maliyeti yüzde 42,9 arttı. (Görsel: TÜİK)

KAZANÇ DIŞI İŞ GÜCÜ MALİYETLERİNDE YÜZDE 42,9 ARTIŞ

İşveren açısından maliyetlerdeki değişimi gösteren göstergeler arasında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de öne çıktı. Söz konusu endeks, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 42,9 yükseldi.

Endeksteki çeyreklik artış ise yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

İNŞAAT VE HİZMETLERDE HAREKETLİLİK ÖNE ÇIKTI

TÜİK verileri sektörler arasındaki farklılaşmayı da ortaya koydu. İstihdam ve çalışılan saat göstergelerinde inşaat ile ticaret-hizmet sektörleri artış kaydederken, sanayi sektöründe istihdam ve bazı çalışma göstergelerinde gerileme görüldü.

Buna karşılık ücret ve maliyet göstergelerinde tüm alt sektörlerde yıllık ve çeyreklik bazda artış yaşandı. Özellikle inşaat sektöründe brüt ücret-maaş endeksi ile çalışılan saat endeksindeki yükseliş dikkat çekti.