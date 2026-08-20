Tarımda maliyet tablosu: En yüksek ve en düşük harcama hangi kalemlerde?
TÜİK verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 azalış göstererek kısa vadeli hafif bir gerileme kaydetti. Buna karşın, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,02 oranında yükseldi. Yılbaşından bu yana (Aralık 2025'e göre) gerçekleşen toplam artış ise yüzde 16,92 oldu.
Tarım sektörünün maliyetlerini yakından ilgilendiren Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Haziran 2026 sonuçları belli oldu. Endeks, haziranda aylık bazda düşüş gösterirken yıllık bazda yükselişini sürdürdü.
TARIM-GFE AYLIK BAZDA YÜZDE 0,92 GERİLEDİ
Tarım-GFE, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,92 azaldı. Endeks, 2025 yılının Aralık ayına göre ise yüzde 16,92 arttı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde Tarım-GFE'deki artış yüzde 32,06 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,02 oldu.
TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMETLERDE DÜŞÜŞ
Ana gruplara bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,20 geriledi. Buna karşılık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,93 arttı.
Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 33,88, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 21,49 artış kaydedildi.
TARIM SEKTÖRÜNÜN MALİYETLERİ YILLIK BAZDA YÜKSELDİ
Haziran verileri, tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetlerinin yıllık bazda yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.
Aylık bazda ise özellikle tarımda kullanılan mal ve hizmetlerdeki düşüş, toplam endeksin gerilemesinde etkili oldu.