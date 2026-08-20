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Tarımda maliyet tablosu: En yüksek ve en düşük harcama hangi kalemlerde?

TÜİK verilerine göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,92 azalış göstererek kısa vadeli hafif bir gerileme kaydetti. Buna karşın, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,02 oranında yükseldi. Yılbaşından bu yana (Aralık 2025'e göre) gerçekleşen toplam artış ise yüzde 16,92 oldu.

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Tarımda maliyet tablosu: En yüksek ve en düşük harcama hangi kalemlerde?

Tarım sektörünün maliyetlerini yakından ilgilendiren Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Haziran 2026 sonuçları belli oldu. Endeks, haziranda aylık bazda düşüş gösterirken yıllık bazda yükselişini sürdürdü.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde aylık yüzde 1,20 düşüş görüldü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde aylık yüzde 1,20 düşüş görüldü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

TARIM-GFE AYLIK BAZDA YÜZDE 0,92 GERİLEDİ

Tarım-GFE, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,92 azaldı. Endeks, 2025 yılının Aralık ayına göre ise yüzde 16,92 arttı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde Tarım-GFE'deki artış yüzde 32,06 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,02 oldu.

Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler aylık yüzde 0,93 arttı.Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler aylık yüzde 0,93 arttı.

TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMETLERDE DÜŞÜŞ

Ana gruplara bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,20 geriledi. Buna karşılık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,93 arttı.

Yıllık bazda en yüksek artış, tarımda kullanılan mal ve hizmetler grubunda yüzde 33,88 oldu.Yıllık bazda en yüksek artış, tarımda kullanılan mal ve hizmetler grubunda yüzde 33,88 oldu.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 33,88, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 21,49 artış kaydedildi.

Tarımsal yatırımlara katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yıllık artış yüzde 21,49 oldu.Tarımsal yatırımlara katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yıllık artış yüzde 21,49 oldu.

TARIM SEKTÖRÜNÜN MALİYETLERİ YILLIK BAZDA YÜKSELDİ

Haziran verileri, tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetlerinin yıllık bazda yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Tarımda yeni maliyet tablosu.Tarımda yeni maliyet tablosu.

Aylık bazda ise özellikle tarımda kullanılan mal ve hizmetlerdeki düşüş, toplam endeksin gerilemesinde etkili oldu.

Tarımda girdi maliyetleri yıllık bazda yüzde 32 arttı.Tarımda girdi maliyetleri yıllık bazda yüzde 32 arttı.

Tarım-GFE • Yıllık Değişim
En yüksek artış gübre ve toprak geliştiricilerde
Gübre ve toprak geliştiriciler %50,99
Diğer mal ve hizmetler %34,40
Tarım-GFE (Genel) %32,06
Hayvan yemi%31,86
Yıllık değişim oranları
Haziran ayı verileri
Tohum ve dikim materyali%31,44
Enerji ve yağlayıcılar%31,21
Binalar%28,97
Bina bakım masrafları%28,36
Veteriner harcamaları%26,51
Makine bakım masrafları%23,94
Diğer kalemler
Yıllık değişim oranları
Tarımsal ilaçlar%22,60
Malzemeler%20,47

Tarımsal girdi fiyatlarında yeni veriler açıklandı.Tarımsal girdi fiyatlarında yeni veriler açıklandı.

En yüksek artış
Bina bakım masrafları
+%3,88
En yüksek düşüş
Veteriner harcamaları
-%3,32
Tarım-GFE (Genel)
Haziran aylık değişimi
-%0,92
Artış gösterenler
Diğer mal ve hizmetler+%1,33
Tarımsal ilaçlar+%1,23
Binalar+%1,00
Makine bakım masrafları+%0,93
Malzemeler+%0,92
Düşüş gösterenler
Tohum ve dikim materyali-%0,24
Hayvan yemi-%1,44
Gübre ve toprak geliştiriciler-%2,10
Enerji ve yağlayıcılar-%2,61
Veteriner harcamaları-%3,32
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