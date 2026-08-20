Tarımda maliyet tablosu: En yüksek ve en düşük harcama hangi kalemlerde?

Tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde aylık yüzde 1,20 düşüş görüldü. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

TARIM-GFE AYLIK BAZDA YÜZDE 0,92 GERİLEDİ

Tarım-GFE, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,92 azaldı. Endeks, 2025 yılının Aralık ayına göre ise yüzde 16,92 arttı. Yıllık bazda değerlendirildiğinde Tarım-GFE'deki artış yüzde 32,06 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,02 oldu.