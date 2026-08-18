Konutta 25 yıllık dev hamle: Her yıl 100 bin yuva! 2,5 milyon vatandaşa ev hedefi
Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmaya yönelik yeni reform paketinin detayları belli oldu. 25 yıllık plan kapsamında her yıl 100 bin olmak üzere toplam 2,5 milyon vatandaşın konuta erişiminin desteklenmesi, 500 bin sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor. İstanbul'da uygulanan "Yarısı Bizden" kampanyasının ise 81 ile yaygınlaştırılması ve her yıl 150 bin bağımsız bölümün yenilenmesi planlanıyor.
Hükümet, barınma sorununu çözmek amacıyla 25 yılda 2 milyon 500 bin vatandaşı ev sahibi yapmayı ve "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm kampanyasını 81 ile yaymayı hedefleyen yeni reform paketini duyurdu.
Bu kapsamda önümüzdeki 25 yılda her yıl 100 bin, toplamda 2.5 milyon dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi desteklenecek. Kira artış baskısını dengelemek amacıyla ülke genelinde 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. İstanbul'daki "Yarısı Bizden" desteği 81 ile yaygınlaştırılacak; her yıl 150 bin bağımsız bölüm yenilenecek. Genç çiftlerin uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını kolaylaştıracak esnek finansman modelleri de uygulanacak.
GENÇLERE YÖNELIK PROJELER
Söz konusu projelerle birlikte Türkiye'de konut sahipliği oranının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda genç çiftlerin uygun koşullarda konuta erişimini kolaylaştıracak projelerin de artırılması planlanıyor. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşlar için geliştirilen 25 yıllık sosyal konut hamlesi, geleneksel banka kredilerinden farklı olarak tamamen enflasyona endeksli ve devlet destekli finansman modellerine dayanıyor. 2026 yılı itibarıyla güncellenen ve uygulamaya konulan temel sosyal konut finansman modellerinin detayları şöyle:
İŞTE O DESTEKLER
TOKİ enflasyon endeksli (Yıllık Artışlı) model, en yaygın olarak kullanılan, mülkiyeti doğrudan hak sahibine devreden ve ödemeleri memur maaş artış oranına bağlayan geleneksel ödeme seçeneği.
Bu modelde sunulan imkanlar şu şekilde sıralandı:
Peşinat ve vade oranı: Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınır. Kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünür.
Taksit güncelleme: Taksitler sabit kalmaz; her yılın ocak ve temmuz aylarında, memur maaş artış oranı dikkate alınarak idare tarafından belirlenen oranda artırılır.
Ödeme başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalama tarihi itibarıyla başvuru aşamasında başlar.
Erken ödeme indirimi: Her yıl düzenlenen kampanyalarla, borcun tamamını veya bir kısmını erken kapatan vatandaşlara yüzde 20 ila yüzde 25 arasında nakit indirimi sağlanır.
YARISI BİZDEN TÜRKİYE'YE YAYILACAK
Vizyon belgesine göre, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hayata geçirilen Yarısı Bizden Projesi ülke geneline taşınacak. Bu kapsamda her yıl 150 bin bağımsız bölüm, yani daire, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenecek. Belgede kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme olarak görülmeyeceği vurgulandı. Dönüşüm; güvenli konut, güçlü altyapı, sosyal donatı alanları, mahalle kültürü ve insan onurunu koruyan büyük bir ihya hamlesi olarak ele alınacak.
384.553 BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞTÜ
İstanbul'da kentsel dönüşümü artıran en önemli kampanya olan Yarısı Bizden kapsamında bugüne kadar 384 bin 553 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Yarısı Bizden Kampanyası'nın bina bazlı dönüşümü kapsamında vatandaşlara riskli yapılarını yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor. Kampanyadan faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.
Aynı koşullarda hak sahibine bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 TL hibe ve 437 bin 500 TL kredi, 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL'lik hibe desteği ve 125 bin TL'lik taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.