



Bu modelde sunulan imkanlar şu şekilde sıralandı:



Peşinat ve vade oranı: Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınır. Kalan tutar 240 ay (20 yıl) vadeye bölünür.



Taksit güncelleme: Taksitler sabit kalmaz; her yılın ocak ve temmuz aylarında, memur maaş artış oranı dikkate alınarak idare tarafından belirlenen oranda artırılır.



Ödeme başlangıcı: Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalama tarihi itibarıyla başvuru aşamasında başlar.



Erken ödeme indirimi: Her yıl düzenlenen kampanyalarla, borcun tamamını veya bir kısmını erken kapatan vatandaşlara yüzde 20 ila yüzde 25 arasında nakit indirimi sağlanır.



YARISI BİZDEN TÜRKİYE'YE YAYILACAK



Vizyon belgesine göre, İstanbul'da kentsel dönüşüm için hayata geçirilen Yarısı Bizden Projesi ülke geneline taşınacak. Bu kapsamda her yıl 150 bin bağımsız bölüm, yani daire, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenecek. Belgede kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme olarak görülmeyeceği vurgulandı. Dönüşüm; güvenli konut, güçlü altyapı, sosyal donatı alanları, mahalle kültürü ve insan onurunu koruyan büyük bir ihya hamlesi olarak ele alınacak.