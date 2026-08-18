Emeklilikte 2026 mı 2027 mi avantajlı? İşte maaş hesabındaki kritik fark
Emeklilik için gün sayanlar "Bu yıl mı başvuru yapılmalı, 2027 mi beklenmeli?" sorusunu sormaya başladı. Enflasyon ve büyüme tahminleri de bunun ipuçlarını verdi. İşte detayları...
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan birini, emeklilik döneminde alacağı aylık oluşturuyor. Emekli aylığının tutarında prime esas kazanç ve prim gün sayısının yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor.
Bu tarih özellikle, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor.
En dikkat çekici boyuttaki fark, 2024 ile 2025 yıllarında emekli olanlar arasında ortaya çıktı. Dilekçeyi 2024'te verenlerin emekli aylığı, 2025'te verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla oldu.
2025 yılında emeklilik başvurusu yapanlar da bu yıl dilekçe verenlerden daha avantajlı çıktı. Ancak bu fark çok daha düşük miktarda kaldı. Emeklilik için gün sayanlar, şimdilerde "2026 mı, 2027 mi?" sorusunu sormaya başladı.
Bu sorunun cevabı da enflasyon ve büyüme tahminlerinden geldi.
İKİ VERİ ÖNEMLİ
Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor.
Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2025 güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2026'nın ocak ve temmuz aylarındaki zam oranı eklenecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 zam almıştı. Temmuz zammı da yüzde 17,76 oldu. Yani bu yıl sonuna kadar emekli aylığı bağlanacaklara enflasyon tahminine göre yüzde 32,11 artış yansıtılacak.
2027'DE BAŞVURULURSA...
Dilekçesini 1 Ocak 2027'den sonra verenlerin aylık hesabında ise bu artışların yerine, 2026 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak.
Yani 2025 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2026 emekli zamları değil, 2026 güncelleme katsayısı eklenecek.
OVP'deki büyüme tahmini yüzde 3,8 olmuştu. Merkez Bankası (MB) da 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncelledi. Bu tahmine göre güncelleme katsayısı yüzde 29,14 yani 1,2914 olarak bekleniyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de (PKA) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,43 olarak yer alırken, buna göre de güncelleme katsayısı yüzde 30,57 yani 1,3057 olarak bekleniyor. AA Finans'ın anketinde ise 2026 enflasyonu yüzde 29,55 olarak tahmin edildi. Buna göre de güncelleme katsayısı yüzde 30,69 (1,3069) olarak öngörülüyor.
FARK DÜŞÜK AMA...
Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan 1,42-2,97 puan arasında daha avantajlı olabileceğini gösteriyor. Tabii bu oranlar kesin değil. Enflasyondaki gidişata göre bu fark kapanıp, 2027'de emekli olmak da daha avantajlı hale gelebilir. Bu, önümüzdeki aylarda biraz daha netleşecek. Eğer yıllık enflasyon oranı ile 2026 yılı büyümesinin yüzde 30'unun toplamı yüzde 32,11'in altında olursa yani güncelleme katsayısı 1,3211'in altında çıkarsa bu yıl emekli olmak avantajlı olacak. Üstelik bir de daha erken aylık almaya başlanacak.