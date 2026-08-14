Çeyrek asırda 3 bin km'lik yeni hat! Bakan Uraloğlu duyurdu: Hızlı trende hedef 2028'e kadar 27 il

Bakan Uraloğlu, "Demiryolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin çeyrek asırlık döneminde demiryoluna yapılan vizyoner yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demiryollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik." dedi.

"DEVRALDIĞIMIZ BÜTÜN DEMİRYOLU AĞINI YENİLEDİK"



Yalnızca yeni demiryolu hatları inşa etmekle kalmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, mevcut altyapının da kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Devraldığımız bütün demiryolu ağını yeniledik ve modernize ettik. Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demiryolu ağına dönüştürdük." ifadelerini kullandı.