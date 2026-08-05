Memur maaşlarına Ocak 2027 zam hesabı! Enflasyon farkıyla maaşlar ne kadar olacak? TAKVİM hesapladı
Son zam oranı yüzde 13,52 olan memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında da yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı verilmesi gündemde. İpuçları da geliyor. İşte detayları…
Bu yıl önce yüzde 18,6, ardından yüzde 13,52 zam alan memurlar ve memur emeklileri, 2027'ye yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkıyla başlayacak. Bunun ipuçları da şimdiden geliyor.
Memurların enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek 6 aylık veriden ilki belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz enflasyonunu yüzde 1,78 olarak duyurdu. Gözler kalan verilere çevrilirken, enflasyon tahminleri de ipuçlarını verdi.
Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak açıklamıştı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 7 olabileceğini gösteriyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı almayacak, zam oranı yüzde 5 olacak.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise memurların ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor. Anketteki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,21.
Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,72 olarak bekleniyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,54 enflasyon farkı alabilecek. Bu fark ile de yüzde 5'lik ocak zammı yüzde 7,67'ye ulaşacak.
Finansal Kurumlar Birliği ise araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,32 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,43 olacak. Ocak zammı da bu fark ile yüzde 8,6'yı bulacak.
En düşük memur maaşı bu ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 5 olursa 73 bin 735, yüzde 7,67 olursa 75 bin 610, yüzde 8,6 olursa 76 bin 263 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık bu ay itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 5 olursa 33 bin 103, yüzde 7,67 olursa 33 bin 945, yüzde 8,6 olursa 34 bin 238 liraya ulaşacak.
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 5 zamlı: 112.466
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 5 zamlı: 76.724
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 5 zamlı: 96.774
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 5 zamlı: 87.417
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 5 zamlı: 106.304
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 5 zamlı: 97.249
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 5 zamlı: 179.267
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 5 zamlı: 89.087
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 5 zamlı: 114.644
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 5 zamlı: 79.671
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 5 zamlı: 160.868
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 5 zamlı: 107.918
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 5 zamlı: 91.332
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 5 zamlı: 107.242
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140
Yüzde 5 zamlı: 117.747
Yüzde 7,67 zamlı: 120.741
Yüzde 8,6 zamlı: 121.784
Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377
Yüzde 5 zamlı: 104.345
Yüzde 7,67 zamlı: 106.999
Yüzde 8,6 zamlı: 107.923
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681
Yüzde 5 zamlı: 41.665
Yüzde 7,67 zamlı: 42.724
Yüzde 8,6 zamlı: 43.093
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313
Yüzde 5 zamlı: 32.879
Yüzde 7,67 zamlı: 33.715
Yüzde 8,6 zamlı: 34.006
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853
Yüzde 5 zamlı: 69.146
Yüzde 7,67 zamlı: 70.904
Yüzde 8,6 zamlı: 71.516
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877
Yüzde 5 zamlı: 50.271
Yüzde 7,67 zamlı: 51.549
Yüzde 8,6 zamlı: 51.994
Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093
Yüzde 5 zamlı: 49.447
Yüzde 7,67 zamlı: 50.705
Yüzde 8,6 zamlı: 51.143
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693
Yüzde 5 zamlı: 50.078
Yüzde 7,67 zamlı: 51.351
Yüzde 8,6 zamlı: 51.795
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995
Yüzde 5 zamlı: 35.694
Yüzde 7,67 zamlı: 36.602
Yüzde 8,6 zamlı: 36.918
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691
Yüzde 5 zamlı: 72.125
Yüzde 7,67 zamlı: 73.960
Yüzde 8,6 zamlı: 74.598
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490
Yüzde 5 zamlı: 84.515
Yüzde 7,67 zamlı: 86.664
Yüzde 8,6 zamlı: 87.412
İmam-hatip
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942
Avukat 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942