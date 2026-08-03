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TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Piyasalar ne tepki verdi?

Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, TÜFE'deki değişim temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak gerçekleşti. Ağustos 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 31,90 olarak belirlendi.

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TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Piyasalar ne tepki verdi?

Ekonomi piyasalarının, yatırımcıların ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Temmuz enflasyonu yüzde 1,78, yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 oldu.

TÜİK'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Piyasalar ne tepki verdi?-2

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,53 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,53 artış, ulaştırmada yüzde 30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,61 artış, ulaştırmada yüzde 2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Piyasalar ne tepki verdi?-3

TÜFE DEĞİŞİM ORANLARI (%), TEMMUZ 2026

TÜFE DEĞİŞİM ORANI
Temmuz 2026
Temmuz 2025
Temmuz 2024
Bir önceki aya göre değişim oranı
1,78
2,06
3,23
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
19,86
19,08
28,76
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
31,75
33,52
61,78
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
31,90
41,13
65,93


En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,61 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,98 ARTTI, AYLIK %1,66 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı! Piyasalar ne tepki verdi?-4

HAZİRAN 2026 VERİLERİ

TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,99, Yİ-ÜFE yüzde 1,8 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 32,11, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,09 olarak kayıtlara geçmişti.

SON 6 AYIN ENFLASYON TABLOSU

Ay
Aylık enflasyon
Ocak
%4,84
Şubat
%2,43
Mart
%1,94
Nisan
%4,18
Mayıs
%1,71
Haziran
%0,99

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