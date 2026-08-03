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TENMAK enerji bursuna yoğun ilgi! Bakan Bayraktar duyurdu: Bölüm ve kontenjan sayısı arttı

Enerji alanında kariyer hedefleyen üniversite adaylarına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı TENMAK Araştırma Burs Programı’nda yoğun talep üzerine kontenjan artırıldı. İlk etapta 300 olarak açıklanan bursiyer sayısı 500’e, desteklenen bölüm sayısı ise 28’den 38’e yükseltildi. Başarılı öğrenciler, eğitim hayatları boyunca aylık 13 bin 750 TL bursun yanı sıra akademik danışmanlık ve kariyer desteği imkanından da yararlanabilecek.

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TENMAK enerji bursuna yoğun ilgi! Bakan Bayraktar duyurdu: Bölüm ve kontenjan sayısı arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı Araştırma Burs Programları, tercih aşamasındaki öğrencilerde büyük merak uyandırdı.

Gençler, "https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs" internet sitesinden bilgi alırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatıyla hem bursiyer hem de bölüm sayısı arttırıldı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

"ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. Bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.

TENMAK enerji bursunda kontenjan artırıldı.TENMAK enerji bursunda kontenjan artırıldı.

TENMAK BURS PROGRAMLARI NEDİR?

Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programları başlattı.

Enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar Türkiye'nin beşerî sermayesini güçlendirmeyi hedefleyen programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gençlere yönelik burs imkanını genişletti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gençlere yönelik burs imkanını genişletti.

GENÇLERİN İLGİSİ YÜKSEK

Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride planlanan programlar, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor.

Programların ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine verilecek aylık 13 bin 750 lira burs, gençlerin dikkatini çekti.

İlk 100 bine giren öğrencilere aylık 13 bin 750 TL burs fırsatı sunulacak.İlk 100 bine giren öğrencilere aylık 13 bin 750 TL burs fırsatı sunulacak.

BURSİYER VE BÖLÜM SAYISI ARTTI

Bakan Bayraktar, "https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs" internet sitesine girerek burs imkanlarını araştıran öğrencilerin yoğunluğu sebebiyle hem bursiyer hem de bölüm sayısının arttırılması talimatını verdi.

Desteklenen bölüm sayısı 28’den 38’e yükseltildi.Desteklenen bölüm sayısı 28’den 38’e yükseltildi.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, şu sözleri kaydetti:

Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz.

Enerji, nükleer teknoloji, yapay zeka ve mühendislik alanları kapsama alındı.Enerji, nükleer teknoloji, yapay zeka ve mühendislik alanları kapsama alındı.

DAHA GENİŞ BİR AKADEMİK ALAN

Kontenjan dağılımında önceliklerinin enerji ve tabii kaynaklar alanı olduğuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

Kontenjan dağılımında önceliğimiz olan enerji ve tabii kaynaklar alanının yanı sıra kapsamı genişleterek ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak daha geniş bir akademik alanı kapsama aldık. Program kapsamında; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı stratejik alanda lisans eğitimine başlayan ve YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize, eğitimleri boyunca alanında uzman isimlerle akademik danışmanlık ve kariyer fırsatı desteğiyle birlikte aylık 13.750 TL başarı bursu sağlayacağız.

Üniversite adaylarının yoğun ilgisi sonrası burs kontenjanı artırıldı.Üniversite adaylarının yoğun ilgisi sonrası burs kontenjanı artırıldı.

ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Gençlerimize güveniyor, bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz.

TENMAK Araştırma Burs Programı ile genç bilim insanları desteklenecek.TENMAK Araştırma Burs Programı ile genç bilim insanları desteklenecek.

ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Programa başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak

. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak.

Bursiyerlere eğitim boyunca akademik danışmanlık ve kariyer desteği verilecek.Bursiyerlere eğitim boyunca akademik danışmanlık ve kariyer desteği verilecek.

HER BURSİYERE ATANACAK

Her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları sunulacak.

Programın kapsamına giren bölümler ve kontenjanları şöyle:

Bölüm
Kontenjan
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği
80 Kontenjan
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Geliştirme Veri Bilimi ve Analitiği
70 Kontenjan
Makine Mühendisliği
57 Kontenjan
Malzeme Metalürji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
52 Kontenjan
Kimya Mühendisliği
35 Kontenjan
Endüstri Mühendisliği
35 Kontenjan
İnşaat Mühendisliği
20 Kontenjan
Maden Mühendisliği
20 Kontenjan
Nükleer Enerji Mühendisliği
20 Kontenjan
Petrol Doğal Gaz Mühendisliği
20 Kontenjan
Kimya
15 Kontenjan
Çevre Mühendisliği, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği
15 Kontenjan
Fizik
10 Kontenjan
Jeoloji Mühendisliği
10 Kontenjan
Fizik Mühendisliği
5 Kontenjan
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
5 Kontenjan
Mekatronik Mühendisliği
5 Kontenjan
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
5 Kontenjan
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Yönetimi
5 Kontenjan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
5 Kontenjan
Cevher Hazırlama Mühendisliği
3 Kontenjan
Harita Mühendisliği
3 Kontenjan
Şehir Bölge Planlama
3 Kontenjan
Jeofizik Mühendisliği
2 Kontenjan

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