TENMAK enerji bursuna yoğun ilgi! Bakan Bayraktar duyurdu: Bölüm ve kontenjan sayısı arttı

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"ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. Bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.