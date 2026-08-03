TENMAK enerji bursuna yoğun ilgi! Bakan Bayraktar duyurdu: Bölüm ve kontenjan sayısı arttı
Enerji alanında kariyer hedefleyen üniversite adaylarına yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı TENMAK Araştırma Burs Programı’nda yoğun talep üzerine kontenjan artırıldı. İlk etapta 300 olarak açıklanan bursiyer sayısı 500’e, desteklenen bölüm sayısı ise 28’den 38’e yükseltildi. Başarılı öğrenciler, eğitim hayatları boyunca aylık 13 bin 750 TL bursun yanı sıra akademik danışmanlık ve kariyer desteği imkanından da yararlanabilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı Araştırma Burs Programları, tercih aşamasındaki öğrencilerde büyük merak uyandırdı.
Gençler, "https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs" internet sitesinden bilgi alırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatıyla hem bursiyer hem de bölüm sayısı arttırıldı.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz. Bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz.
TENMAK BURS PROGRAMLARI NEDİR?
Bakanlığın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuz ayı başında Araştırma Burs Programları başlattı.
Enerjiden madenciliğe, nükleerden ileri malzeme teknolojilerine kadar Türkiye'nin beşerî sermayesini güçlendirmeyi hedefleyen programlar, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi hedefliyor.
GENÇLERİN İLGİSİ YÜKSEK
Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride planlanan programlar, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor.
Programların ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren lisans öğrencilerine verilecek aylık 13 bin 750 lira burs, gençlerin dikkatini çekti.
BURSİYER VE BÖLÜM SAYISI ARTTI
Bakan Bayraktar, "https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs" internet sitesine girerek burs imkanlarını araştıran öğrencilerin yoğunluğu sebebiyle hem bursiyer hem de bölüm sayısının arttırılması talimatını verdi.
Sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, şu sözleri kaydetti:
Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500'e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38'e çıkarıyoruz.
DAHA GENİŞ BİR AKADEMİK ALAN
Kontenjan dağılımında önceliklerinin enerji ve tabii kaynaklar alanı olduğuna vurgu yapan Bakan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:
Kontenjan dağılımında önceliğimiz olan enerji ve tabii kaynaklar alanının yanı sıra kapsamı genişleterek ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak daha geniş bir akademik alanı kapsama aldık. Program kapsamında; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi 38 farklı stratejik alanda lisans eğitimine başlayan ve YKS başarı sıralamasında ilk 100 bine giren 500 öğrencimize, eğitimleri boyunca alanında uzman isimlerle akademik danışmanlık ve kariyer fırsatı desteğiyle birlikte aylık 13.750 TL başarı bursu sağlayacağız.
ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ
Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
Gençlerimize güveniyor, bilim üreten ve ülkemizin geleceğine değer katacak tüm öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz.
ONLİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Programa başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak
. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak.
HER BURSİYERE ATANACAK
Her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları sunulacak.
Programın kapsamına giren bölümler ve kontenjanları şöyle: