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Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı

Emekliler temmuz zamlarını birbiri ardına cebine koyarken, ocak artışlarıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerini neler bekliyor? İşte detayları…

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Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu yıl önce yüzde 12.19, ardından da yüzde 17.76 zam aldı. Taban aylık da önce 20 bin, ardından da 23 bin 552 liraya yükseltildi. Temmuz zamları birbiri ardına ceplere girerken, 2027 yılının ilk zammı için de ilk veri geldi.

Emekliye Ocak 2027'de yeni zam üç farklı senaryo (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Emekliye Ocak 2027'de yeni zam üç farklı senaryo (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

TEMMUZ ENFLASYONU 1,78 OLARAK AÇIKLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin birincisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıkladı.

Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-3

Enflasyon tahminleri de Ocak 2027'de kök ve taban aylıklarda ne kadar artış olacağının ipucunu veriyor. Merkez Bankası, mayıs ayında açıkladığı enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak duyurmuştu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 7 zam anlamına geliyor.

Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-4

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.21 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.72 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda yüzde 9.72 zam alacak.

Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-5

İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.32 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.67 olarak bekleniyor.

Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı-6

3 FARKLI SENARYO VAR

Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanırsa en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına yükselecek. Taban aylık, yüzde 7 artış olursa 25 bin 201, yüzde 9.7 zam yapılırsa 25 bin 841, yüzde 10.67 artış halinde 26 bin 65 liraya çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT
% 7 ZAMLI
% 9.72 ZAMLI
% 10.67 ZAMLI
23.552
25.201
25.841
26.065
24.000
25.680
26.333
26.561
25.000
26.750
27.430
27.668
26.000
27.820
28.527
28.774
27.000
28.890
29.624
29.881
28.000
29.960
30.722
30.988
29.000
31.030
31.819
32.094
30.000
32.100
32.916
33.201
31.000
33.170
34.013
34.308
32.000
34.240
35.110
35.414
33.000
35.310
36.208
36.521
34.000
36.380
37.305
37.628
35.000
37.450
38.402
38.735
36.000
38.520
39.499
39.841
37.000
39.590
40.596
40.948
38.000
40.660
41.694
42.055
39.000
41.730
42.791
43.161
40.000
42.800
43.888
44.268
41.000
43.870
44.985
45.375
42.000
44.940
46.082
46.481
43.000
46.010
47.180
47.588
44.000
47.080
48.277
48.695
45.000
48.150
49.374
49.802
46.000
49.220
50.471
50.908
47.000
50.290
51.568
52.015
48.000
51.360
52.666
53.122
49.000
52.430
53.763
54.228
50.000
53.500
54.860
55.335
51.000
54.570
55.957
56.442
52.000
55.640
57.054
57.548
53.000
56.710
58.152
58.655
54.000
57.780
59.249
59.762
55.000
58.850
60.346
60.869
56.000
59.920
61.443
61.975
57.000
60.990
62.540
63.082
58.000
62.060
63.638
64.189
59.000
63.130
64.735
65.295
60.000
64.200
65.832
66.402
62.000
66.340
68.026
68.615
63.000
67.410
69.124
69.722
64.000
68.480
70.221
70.829
65.000
69.550
71.318
71.936
66.000
70.620
72.415
73.042
67.000
71.690
73.512
74.149
68.000
72.760
74.610
75.256
69.000
73.830
75.707
76.362
70.000
74.900
76.804
77.469
71.000
75.970
77.901
78.576
72.000
77.040
78.998
79.682
73.000
78.110
80.096
80.789
74.000
79.180
81.193
81.896
75.000
80.250
82.290
83.003
76.000
81.320
83.387
84.109
77.000
82.390
84.484
85.216
78.000
83.460
85.582
86.323
79.000
84.530
86.679
87.429
80.000
85.600
87.776
88.536
85.000
90.950
93.262
94.070
90.000
96.300
98.748
99.603
95.000
101.650
104.234
105.137
99.000
105.930
108.623
109.563

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