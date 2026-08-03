Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı





Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.21 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.72 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda yüzde 9.72 zam alacak.





İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.32 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.67 olarak bekleniyor.