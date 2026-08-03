Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı
Emekliler temmuz zamlarını birbiri ardına cebine koyarken, ocak artışlarıyla ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerini neler bekliyor? İşte detayları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu yıl önce yüzde 12.19, ardından da yüzde 17.76 zam aldı. Taban aylık da önce 20 bin, ardından da 23 bin 552 liraya yükseltildi. Temmuz zamları birbiri ardına ceplere girerken, 2027 yılının ilk zammı için de ilk veri geldi.
TEMMUZ ENFLASYONU 1,78 OLARAK AÇIKLANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin birincisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyonunu yüzde 1,78 olarak açıkladı.
Enflasyon tahminleri de Ocak 2027'de kök ve taban aylıklarda ne kadar artış olacağının ipucunu veriyor. Merkez Bankası, mayıs ayında açıkladığı enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak duyurmuştu. Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 7 zam anlamına geliyor.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 2026 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 29.21 olarak yer aldı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9.72 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda yüzde 9.72 zam alacak.
İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarını açıklayan Finansal Kurumlar Birliği de araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30.32 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ise ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.67 olarak bekleniyor.
3 FARKLI SENARYO VAR
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanırsa en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 25 bin-26 bin lira aralığına yükselecek. Taban aylık, yüzde 7 artış olursa 25 bin 201, yüzde 9.7 zam yapılırsa 25 bin 841, yüzde 10.67 artış halinde 26 bin 65 liraya çıkacak.