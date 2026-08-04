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Memur maaşlarına Ocak 2027 zam hesabı! Enflasyon farkıyla maaşlar ne kadar olacak? TAKVİM hesapladı

Son zam oranı yüzde 13,52 olan memurlara ve memur emeklilerine ocak ayında da yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı verilmesi gündemde. İpuçları da geliyor. İşte detayları…

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Memur maaşlarına Ocak 2027 zam hesabı! Enflasyon farkıyla maaşlar ne kadar olacak? TAKVİM hesapladı

Bu yıl önce yüzde 18,6, ardından yüzde 13,52 zam alan memurlar ve memur emeklileri, 2027'ye yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa enflasyon farkıyla başlayacak. Bunun ipuçları da şimdiden geliyor.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Memurların enflasyon farkı alıp almayacağını gösterecek 6 aylık veriden ilki belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz enflasyonunu yüzde 1,78 olarak duyurdu. Gözler kalan verilere çevrilirken, enflasyon tahminleri de ipuçlarını verdi.

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı için hesaplamalar başladı.Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı için hesaplamalar başladı.


Merkez Bankası, 2026 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 26 olarak açıklamıştı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 7 olabileceğini gösteriyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı almayacak, zam oranı yüzde 5 olacak.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise memurların ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabileceğini ortaya koyuyor. Anketteki 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,21.

Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklanırken gözler yıl sonu verilerine çevrildi.Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklanırken gözler yıl sonu verilerine çevrildi.

Bu tahmine göre, 2026'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 9,72 olarak bekleniyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 2,54 enflasyon farkı alabilecek. Bu fark ile de yüzde 5'lik ocak zammı yüzde 7,67'ye ulaşacak.

Memurlar, yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alabilecek.Memurlar, yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alabilecek.

Finansal Kurumlar Birliği ise araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,32 olarak ölçüldüğünü duyurdu. Bu tahmine göre ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10,67 olarak bekleniyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,43 olacak. Ocak zammı da bu fark ile yüzde 8,6'yı bulacak.

Merkez Bankası tahminlerine göre zam oranı yüzde 5 ile yüzde 8,6 arasında değişebilir.Merkez Bankası tahminlerine göre zam oranı yüzde 5 ile yüzde 8,6 arasında değişebilir.

En düşük memur maaşı bu ay 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 5 olursa 73 bin 735, yüzde 7,67 olursa 75 bin 610, yüzde 8,6 olursa 76 bin 263 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük aylık bu ay itibarıyla 27 bin 772 liradan 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükseldi. Bu aylık da ocak ayında eğer zam oranı yüzde 5 olursa 33 bin 103, yüzde 7,67 olursa 33 bin 945, yüzde 8,6 olursa 34 bin 238 liraya ulaşacak.

Enflasyonun yüksek gerçekleşmesi halinde memurların ek fark alma ihtimali artacak.Enflasyonun yüksek gerçekleşmesi halinde memurların ek fark alma ihtimali artacak.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 5 zamlı: 112.466
Yüzde 7,67 zamlı: 115.325
Yüzde 8,6 zamlı: 116.321

Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 5 zamlı: 76.724
Yüzde 7,67 zamlı: 78.674
Yüzde 8,6 zamlı: 79.354

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 5 zamlı: 96.774
Yüzde 7,67 zamlı: 99.235
Yüzde 8,6 zamlı: 100.092

En düşük memur maaşı zam senaryolarına göre 73 bin lirayı aşabilecek.En düşük memur maaşı zam senaryolarına göre 73 bin lirayı aşabilecek.

Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 5 zamlı: 87.417
Yüzde 7,67 zamlı: 89.640
Yüzde 8,6 zamlı: 90.414

Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 5 zamlı: 106.304
Yüzde 7,67 zamlı: 109.007
Yüzde 8,6 zamlı: 109.949

Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 5 zamlı: 97.249
Yüzde 7,67 zamlı: 99.722
Yüzde 8,6 zamlı: 100.583

Memur emeklilerinin maaşları da Ocak ayında yeni oranlarla yeniden hesaplanacak.Memur emeklilerinin maaşları da Ocak ayında yeni oranlarla yeniden hesaplanacak.

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 5 zamlı: 179.267
Yüzde 7,67 zamlı: 183.825
Yüzde 8,6 zamlı: 185.413

Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 5 zamlı: 89.087
Yüzde 7,67 zamlı: 91.353
Yüzde 8,6 zamlı: 92.142

Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 5 zamlı: 114.644
Yüzde 7,67 zamlı: 117.559
Yüzde 8,6 zamlı: 118.575

Uzman doktor, mühendis, öğretmen ve polis maaşları için üç farklı artış tablosu hazırlandı.Uzman doktor, mühendis, öğretmen ve polis maaşları için üç farklı artış tablosu hazırlandı.

Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 5 zamlı: 79.671
Yüzde 7,67 zamlı: 81.697
Yüzde 8,6 zamlı: 82.402

Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 5 zamlı: 160.868
Yüzde 7,67 zamlı: 164.959
Yüzde 8,6 zamlı: 166.384

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 5 zamlı: 107.918
Yüzde 7,67 zamlı: 110.662
Yüzde 8,6 zamlı: 111.618

Yüzde 7,67 zam senaryosunda birçok memurun maaşında önemli artış bekleniyor.Yüzde 7,67 zam senaryosunda birçok memurun maaşında önemli artış bekleniyor.

Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 5 zamlı: 91.332
Yüzde 7,67 zamlı: 93.655
Yüzde 8,6 zamlı: 94.464

Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 5 zamlı: 107.242
Yüzde 7,67 zamlı: 109.969
Yüzde 8,6 zamlı: 110.919

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Kesin zam oranı, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.Kesin zam oranı, 2026’nın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140
Yüzde 5 zamlı: 117.747
Yüzde 7,67 zamlı: 120.741
Yüzde 8,6 zamlı: 121.784

Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377
Yüzde 5 zamlı: 104.345
Yüzde 7,67 zamlı: 106.999
Yüzde 8,6 zamlı: 107.923

Ocak 2027 memur zammı için üç farklı enflasyon senaryosu masaya yatırıldı.Ocak 2027 memur zammı için üç farklı enflasyon senaryosu masaya yatırıldı.

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681
Yüzde 5 zamlı: 41.665
Yüzde 7,67 zamlı: 42.724
Yüzde 8,6 zamlı: 43.093

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313
Yüzde 5 zamlı: 32.879
Yüzde 7,67 zamlı: 33.715
Yüzde 8,6 zamlı: 34.006

Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942

Memur maaşlarında yeni yıl artışını belirleyecek kritik veriler takip ediliyor.Memur maaşlarında yeni yıl artışını belirleyecek kritik veriler takip ediliyor.

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853
Yüzde 5 zamlı: 69.146
Yüzde 7,67 zamlı: 70.904
Yüzde 8,6 zamlı: 71.516

Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877
Yüzde 5 zamlı: 50.271
Yüzde 7,67 zamlı: 51.549
Yüzde 8,6 zamlı: 51.994

Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093
Yüzde 5 zamlı: 49.447
Yüzde 7,67 zamlı: 50.705
Yüzde 8,6 zamlı: 51.143

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942

Kesin zam oranı, açıklanacak son enflasyon rakamlarıyla belli olacak.Kesin zam oranı, açıklanacak son enflasyon rakamlarıyla belli olacak.

Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693
Yüzde 5 zamlı: 50.078
Yüzde 7,67 zamlı: 51.351
Yüzde 8,6 zamlı: 51.795

Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995
Yüzde 5 zamlı: 35.694
Yüzde 7,67 zamlı: 36.602
Yüzde 8,6 zamlı: 36.918

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691
Yüzde 5 zamlı: 72.125
Yüzde 7,67 zamlı: 73.960
Yüzde 8,6 zamlı: 74.598

Maaş artışlarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı belirleyici olacak.Maaş artışlarında toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı belirleyici olacak.

Profesör 1/4
Mevcut: 80.490
Yüzde 5 zamlı: 84.515
Yüzde 7,67 zamlı: 86.664
Yüzde 8,6 zamlı: 87.412

İmam-hatip
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Avukat 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 5 zamlı: 49.253
Yüzde 7,67 zamlı: 50.505
Yüzde 8,6 zamlı: 50.942

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