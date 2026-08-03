Ağustos ayı kira zam oranı 2026: TÜFE ile Ağustos kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...

İş yeri kiralarında da aynı hesaplama yöntemi uygulanıyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı yer alıyorsa ve bu oran TÜFE sınırını aşmıyorsa, taraflar sözleşmede belirtilen oranı uygulayabiliyor.

Yeni oran 12 aylık TÜFE'ye göre belirlendi.

Ev sahipleri yasal üst sınırın altında bir zam yapabilse de, TÜFE oranını aşan artış talepleri mevzuat kapsamında geçerli kabul edilmiyor. Bu nedenle hem konut hem de iş yeri kiralarında sözleşme yenileme ayı için açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı kritik ölçü olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay (temmuz) açıklanan %32,03'lük yasal tavan zam oranına göre örnek kira hesaplaması aşağıdaki gibidir: