CANLI YAYIN
Geri

Ağustos ayı kira zam oranı 2026: TÜFE ile Ağustos kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren Ağustos 2026 kira artış oranı da netlik kazandı. Konut ve iş yeri kira sözleşmesini ağustos ayında yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi esas alınarak belirlendi. Böylece yeni dönemde kira sözleşmelerinde geçerli olacak yasal artış tavanı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 10.00’da kamuoyuna duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ağustos ayı kira zam oranı 2026: TÜFE ile Ağustos kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Ağustos 2026 kira artış oranı da netleşti.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

AĞUSTOS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.

Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 oldu.

Kira Zam Oranı (%31,90) Örnek Hesaplama
Mevcut kira
Zam farkı (%31,90)
Yeni kira
20.000 TL
6.380 TL
26.380 TL
25.000 TL
7.975 TL
32.975 TL
30.000 TL
9.570 TL
39.570 TL
35.000 TL
11.165 TL
46.165 TL
40.000 TL
12.760 TL
52.760 TL
45.000 TL
14.355 TL
59.355 TL
50.000 TL
15.950 TL
65.950 TL

Ağustos kira zam oranı bugün 10.00'da belli oldu.Ağustos kira zam oranı bugün 10.00'da belli oldu.

Konut Kira Zam Oranı Nasıl Hesaplanır?
Konut kiralarında uygulanacak artış oranına ilişkin temel bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Konu
Açıklama
Zam Tavanı
Konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir.
Yasal Sınır
Ev sahipleri, yasal olarak açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde zam talep edemez.
Tarafların Anlaşması
Kiracı ile ev sahibi karşılıklı anlaşarak, açıklanan oranın altında bir kira artış oranı belirleyebilir.
Hesaplama Esası
Yeni kira tutarı, mevcut kira bedeline geçerli 12 aylık TÜFE ortalaması oranında artış uygulanarak hesaplanır.

TÜİK temmuz enflasyonunu bugün açıkladı.TÜİK temmuz enflasyonunu bugün açıkladı.

Örneğin kira sözleşmesinin yenilenme tarihi ekim ayına denk geliyorsa, hesaplamada ekim ayı başında açıklanan eylül ayına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE verisi dikkate alınıyor. Böylece her ay açıklanan yeni enflasyon rakamları, sonraki dönemin kira artış sınırını belirliyor.

İş yeri kiralarında da aynı hesaplama yöntemi uygulanıyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı yer alıyorsa ve bu oran TÜFE sınırını aşmıyorsa, taraflar sözleşmede belirtilen oranı uygulayabiliyor.

Yeni oran 12 aylık TÜFE'ye göre belirlendi.Yeni oran 12 aylık TÜFE'ye göre belirlendi.

Ev sahipleri yasal üst sınırın altında bir zam yapabilse de, TÜFE oranını aşan artış talepleri mevzuat kapsamında geçerli kabul edilmiyor. Bu nedenle hem konut hem de iş yeri kiralarında sözleşme yenileme ayı için açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı kritik ölçü olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz ay (temmuz) açıklanan %32,03'lük yasal tavan zam oranına göre örnek kira hesaplaması aşağıdaki gibidir:

Örnek Kira Zammı Hesaplama
%32,03'lük yasal tavan zam oranına göre örnek kira artışı hesaplaması.
Hesaplama Kalemi
Tutar / Oran
Mevcut Kira Bedeli
30.000 TL
Kira Artış Oranı
%32,03
Yapılacak Zam Miktarı
9.609 TL
Yeni Aylık Kira Bedeli
39.609 TL

Zam sınırı ağustos sözleşmelerinde uygulanacak.Zam sınırı ağustos sözleşmelerinde uygulanacak.

TEMMUZ AYINDA ZAM TAVANI YÜZDE 32,03 OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanan yasal artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlenmişti.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz döneminde geçerli olacak yeni üst sınır yüzde 32,03 olarak yürürlüğe girdi.

Konut ve iş yerleri için oran geçerli olacak.Konut ve iş yerleri için oran geçerli olacak.

ÖNCEKİ AYLARA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI
12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre kira artış oranları
Ay
Kira Artış Oranı
Eylül 2025
%39,62
Ekim 2025
%38,36
Kasım 2025
%37,15
Aralık 2025
%35,91
Ocak 2026
%34,88
Şubat 2026
%33,98
Mart 2026
%33,39
Nisan 2026
%32,82
Mayıs 2026
%32,43
Haziran 2026
%32,24
Temmuz 2026
%32,03
Genel Değerlendirme
Veriler, kira artış oranlarında son aylarda aşağı yönlü bir seyrin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Temmuz enflasyonu için kritik tahmin! Ekonomistler açıkladıTemmuz enflasyonu için kritik tahmin! Ekonomistler açıkladı
Temmuz enflasyonu için kritik tahmin! Ekonomistler açıkladı
Anne-babaya da ölüm aylığı bağlanır! Kimler hangi şartlarda alır? 5 yıllık toplu para imkanı
SONRAKİ HABER

Anne-babaya da ölüm aylığı bağlanır!

 Emekliye yeni zam üç farklı senaryo! Ocak 2027'de kim ne kadar maaş alacak? TAKVİM hesapladı
ÖNCEKİ HABER

Emekliye yeni zam üç farklı senaryo
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler