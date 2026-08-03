Ağustos ayı kira zam oranı 2026: TÜFE ile Ağustos kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren Ağustos 2026 kira artış oranı da netlik kazandı. Konut ve iş yeri kira sözleşmesini ağustos ayında yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek azami zam oranı, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi esas alınarak belirlendi. Böylece yeni dönemde kira sözleşmelerinde geçerli olacak yasal artış tavanı kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 10.00’da kamuoyuna duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği Ağustos 2026 kira artış oranı da netleşti.
AĞUSTOS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.
Ağustos ayı kira zam oranı yüzde 31,90 oldu.
Örneğin kira sözleşmesinin yenilenme tarihi ekim ayına denk geliyorsa, hesaplamada ekim ayı başında açıklanan eylül ayına ilişkin 12 aylık ortalama TÜFE verisi dikkate alınıyor. Böylece her ay açıklanan yeni enflasyon rakamları, sonraki dönemin kira artış sınırını belirliyor.
İş yeri kiralarında da aynı hesaplama yöntemi uygulanıyor. Ancak kira sözleşmesinde farklı bir artış oranı yer alıyorsa ve bu oran TÜFE sınırını aşmıyorsa, taraflar sözleşmede belirtilen oranı uygulayabiliyor.
Ev sahipleri yasal üst sınırın altında bir zam yapabilse de, TÜFE oranını aşan artış talepleri mevzuat kapsamında geçerli kabul edilmiyor. Bu nedenle hem konut hem de iş yeri kiralarında sözleşme yenileme ayı için açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı kritik ölçü olarak öne çıkıyor.
Geçtiğimiz ay (temmuz) açıklanan %32,03'lük yasal tavan zam oranına göre örnek kira hesaplaması aşağıdaki gibidir:
TEMMUZ AYINDA ZAM TAVANI YÜZDE 32,03 OLMUŞTU
Geçtiğimiz ay kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanan yasal artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlenmişti.
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz döneminde geçerli olacak yeni üst sınır yüzde 32,03 olarak yürürlüğe girdi.