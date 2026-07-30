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Temmuz enflasyonu için kritik tahmin! Ekonomistler açıkladı

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistlerin beklentileri netleşti. Ankete göre temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,82 artması beklenirken, yıllık enflasyonun ise haziran ayına göre sınırlı gerileyerek yüzde 31,80 seviyesine inmesi öngörülüyor. Resmi veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

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Temmuz enflasyonu için kritik tahmin! Ekonomistler açıkladı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

(Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu.

Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.

Ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin aylık yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.Ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin aylık yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.

Ekonomik güven yükselişte!

TÜİK, temmuz ayına ilişkin resmi enflasyon verilerini 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak.TÜİK, temmuz ayına ilişkin resmi enflasyon verilerini 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacak.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
Tarih
Yıl Sonu Beklentisi (%)
Aylık Beklenti (%)
Gerçekleşme (%)
Ocak
23,73
4,21
4,84
Şubat
24,16
2,87
2,96
Mart
25,91
2,40
1,94
Nisan
28,16
3,19
4,18
Mayıs
29,40
1,65
1,71
Haziran
29
1,04
0,99
Temmuz
29,55
1,82
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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