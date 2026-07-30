Temmuz enflasyonu için kritik tahmin! Ekonomistler açıkladı
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistlerin beklentileri netleşti. Ankete göre temmuz ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,82 artması beklenirken, yıllık enflasyonun ise haziran ayına göre sınırlı gerileyerek yüzde 31,80 seviyesine inmesi öngörülüyor. Resmi veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,82 oldu.
Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında yer aldı.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,82) haziranda yüzde 32,11 olan yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 31,80'e gerilemesi bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,55 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziran ayında yüzde 0,99 artış göstermişti.Ekonomik güven yükselişte!