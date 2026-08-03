Vefat eden sigortalıların geride kalan aile fertlerine ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin uygulama en çok karmaşanın yaşandığı alanların başında geliyor. 2026 yılı SGK güncel verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 3.62 milyon dosya üzerinden 4,4 milyon kişi (4 milyon 396 bin 857 kişi) dul ve yetim aylığı almakta.

Ölen çocukları nedeniyle anne ve babaya aylık bağlanabilir mi? Ölüm aylığını kimler, ne kadar alabilir? Ölüm aylığına hak kazanma koşulları nelerdir? Hem emekli hem yetim aylığı birlikte alınabilir mi? Ölüm aylığına ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARI NEDİR?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.