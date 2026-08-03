Anne-babaya da ölüm aylığı bağlanır! Kimler hangi şartlarda alır? 5 yıllık toplu para imkanı
65 yaşın altındaki anne ve babaların vefat eden çocuklarından maaş alabilmesi için ana şart artan hisse bulunması. 65 yaşın üstündekiler ise “artan hisse” kriterlerine bakılmadan ölüm aylığı alabilir.
Vefat eden sigortalıların geride kalan aile fertlerine ölüm aylığı bağlanmasına ilişkin uygulama en çok karmaşanın yaşandığı alanların başında geliyor. 2026 yılı SGK güncel verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 3.62 milyon dosya üzerinden 4,4 milyon kişi (4 milyon 396 bin 857 kişi) dul ve yetim aylığı almakta.
Ölen çocukları nedeniyle anne ve babaya aylık bağlanabilir mi? Ölüm aylığını kimler, ne kadar alabilir? Ölüm aylığına hak kazanma koşulları nelerdir? Hem emekli hem yetim aylığı birlikte alınabilir mi? Ölüm aylığına ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...
ÖLÜM AYLIĞI KOŞULLARI NEDİR?
Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için; En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor.
ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?
Ölüm aylığı, ölen sigortalının; eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanır.
EŞE NASIL AYLIK AYLIK BAĞLANIYOR?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine yüzde 50'si; gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise yüzde 75'i oranında aylık bağlanır.
ERKEK ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?
Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları, çalışmıyor olmaları halinde maaş bağlanır.
KIZ ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLİR Mİ?
Çalışmıyor olmaları, kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları halinde ölüm aylığı bağlanır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamakta.
MALUL ÇOCUKLARA ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANABİLİR Mİ?
Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.
ÖLEN ÇOCUĞUN ANNE-BABASINA AYLIK BAĞLANABİLİR Mİ?
Vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için belli kıstaslar var. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye "artan hisse" olmak zorunda.
Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorunda. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şart.
Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda sıralanan şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmakta.
ÖLÜM AYLIĞI NE ZAMAN KESİLİR VEYA DEĞİŞİR?
Yetim aylığı alan çocuk SSK/BAĞ-KUR'lu çalışır veya şirket ortağı/vergi mükellefi olursa aylığı kesilir. Dul eş çalışır / vergi mükellefi olursa aylığı kesilmek oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürülür.Dul eş yeniden evlenirse aylık kesilir. Ancak sonradan boşanır/dul kalırsa başvuruyu izleyen ay başından yeniden aylık bağlanır.
Kız çocuğu evlenince aylığı kesilirse, bir defaya mahsus 24 aylık (2 yıllık) tutarında evlenme ödeneği alır. Bu evlenme ödeneği dul eşe değil, yalnızca evlenmesi nedeniyle aylığı kesilen kız çocuğuna/yetime ödenir. Dul eş yeniden evlenince aylığı kesilir ama bu ödeneği alamaz.
ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU GECİKİRSE GERİYE DÖNÜK TOPLU PARA ALINABİLİR Mİ?
Ölüm aylığı başvurusu gecikmemelidir. Ölüm aylığı başvurusunda gecikme varsa talep tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık birikmiş aylık ödenir. 5 yılı aşan kısım zamanaşımına uğrar ve alınamaz. Örneğin 10 yıl önce vefat eden bir yakını için başvuru yapılırsa yalnızca son 5 yılın birikmiş aylığı alınır. Kalan 5 yılın parası verilmez.