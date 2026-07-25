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Turizme 6 milyar TL'lik SGK desteği! Çalışanlar ne alacak?

Turizm sektöründe istihdamı korumaya yönelik önemli bir destek hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle hazırlanan düzenleme kapsamında, konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılında uygulanacak SGK prim desteği yasalaştı. Toplam 6 milyar liralık kaynak ayrılan uygulamayla sektörün artan personel maliyetlerinin azaltılması ve nitelikli iş gücünün korunması hedefleniyor.

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Turizme 6 milyar TL'lik SGK desteği! Çalışanlar ne alacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sektöründe istihdamın korunmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

(Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

TURİZME SGK DESTEĞİ

Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan SGK prim desteği sağlandı.

Turizm sektöründe istihdamı korumaya yönelik 6 milyar liralık SGK prim desteği düzenlemesi yasalaştı.Turizm sektöründe istihdamı korumaya yönelik 6 milyar liralık SGK prim desteği düzenlemesi yasalaştı.

KONAKLAMA TESİSLERİNE SİGORTALI BAŞINA 3 BİN 500 TL'YE KADAR PRİM SAĞLANACAK

Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek.

Düzenleme, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Düzenleme, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

HER BİR SİGORTALI İÇİN PRİM DESTEĞİ

Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.

Destekten, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesisleri yararlanacak.Destekten, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesisleri yararlanacak.

TURİZMDE İSTİHDAMI KORUMAK VE İŞLETMELERİN YÜKÜNÜ AZALTMAK HEDEFLENİYOR

Kanunun gerekçesinde, turizm sektörünün emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ile istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle işletmelerin personel maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi.

Uygulama, 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde geçerli olacak.Uygulama, 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde geçerli olacak.

Düzenleme ile istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün sektörde tutulması ve konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Sigortalı çalışanlar için prim gün sayısına göre hesaplanan tutarda destek sağlanacak.Sigortalı çalışanlar için prim gün sayısına göre hesaplanan tutarda destek sağlanacak.

SEZON DIŞINDA KAPALI OLAN İŞLETMELER KAPSAMA ALINMAYACAK

Destekten yalnızca tesislerin faaliyette bulunduğu aylar yararlanacak, sezon dışında kapalı olan işletmeler ise uygulama kapsamına alınmayacak.

Böylece destek, doğrudan aktif olarak hizmet veren konaklama tesislerine yönlendirilecek.

Destek Miktarı

Turizm sektörüne sağlanan destek ne kadar?

Turizm sektörü için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı.

Kimler Yararlanacak?

Destekten kimler yararlanacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar yararlanacak.

Uygulama Dönemi

Destek hangi dönemi kapsıyor?

Uygulama 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak.

Sigortalı Başına Destek

Sigortalı başına ne kadar destek verilecek?

Her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar SGK prim desteği sağlanacak.

Hesaplama Yöntemi

Destek nasıl hesaplanacak?

Bildirilen sigortalıların prim gün sayısı 116,67 TL ile çarpılarak destek tutarı belirlenecek.

Kapsama Giren Tesisler

Tüm konaklama tesisleri yararlanabilecek mi?

Hayır. Sadece faaliyette bulunan ve gerekli belgeye sahip konaklama tesisleri destek kapsamına alınacak.

Sezon Dışı Durum

Sezon dışında kapalı olan işletmeler destek alabilecek mi?

Hayır. Destek yalnızca tesislerin aktif olarak faaliyet gösterdiği aylarla sınırlı olacak.

Düzenlemenin Amacı

Düzenlemenin amacı nedir?

İstihdamı korumak, nitelikli çalışanların sektörde kalmasını sağlamak ve işletmelerin personel maliyetlerini azaltmak.

Destek İhtiyacı

Neden böyle bir desteğe ihtiyaç duyuldu?

Turizmin emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalar ve bölgesel gelişmeler nedeniyle işletmelerin maliyetlerinin artması nedeniyle destek sağlandı.

Kapsanan Çalışanlar

Destek hangi çalışanları kapsıyor?

Konaklama tesislerinde çalışan ve iş yerinden bildirilen sigortalı çalışanları kapsıyor.

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Zeynep Durusoy
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