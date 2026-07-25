Turizme 6 milyar TL'lik SGK desteği! Çalışanlar ne alacak?

Düzenleme, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

HER BİR SİGORTALI İÇİN PRİM DESTEĞİ

Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.