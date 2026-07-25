Turizme 6 milyar TL'lik SGK desteği! Çalışanlar ne alacak?
Turizm sektöründe istihdamı korumaya yönelik önemli bir destek hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle hazırlanan düzenleme kapsamında, konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılında uygulanacak SGK prim desteği yasalaştı. Toplam 6 milyar liralık kaynak ayrılan uygulamayla sektörün artan personel maliyetlerinin azaltılması ve nitelikli iş gücünün korunması hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm sektöründe istihdamın korunmasına yönelik talebi doğrultusunda hazırlanan düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TURİZME SGK DESTEĞİ
Düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayan SGK prim desteği sağlandı.
KONAKLAMA TESİSLERİNE SİGORTALI BAŞINA 3 BİN 500 TL'YE KADAR PRİM SAĞLANACAK
Yasalaşan düzenleme kapsamında, tesislerin faaliyette bulunduğu dönemlerle sınırlı olmak üzere iş yerinden bildirilen sigortalıların prim gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucu hesaplanacak tutarda destek verilecek.
HER BİR SİGORTALI İÇİN PRİM DESTEĞİ
Uygulamayla her bir sigortalı için aylık 3 bin 500 TL'ye kadar prim desteği sağlanırken, turizm sektörüne ayrılan toplam kaynak 6 milyar lira oldu.
TURİZMDE İSTİHDAMI KORUMAK VE İŞLETMELERİN YÜKÜNÜ AZALTMAK HEDEFLENİYOR
Kanunun gerekçesinde, turizm sektörünün emek yoğun yapısı, mevsimsel dalgalanmalara açık olması ve son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin rezervasyonlar ile istihdam üzerindeki etkisi nedeniyle işletmelerin personel maliyetlerinin arttığına dikkat çekildi.
Düzenleme ile istihdamın korunması, nitelikli iş gücünün sektörde tutulması ve konaklama işletmelerinin mali yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
SEZON DIŞINDA KAPALI OLAN İŞLETMELER KAPSAMA ALINMAYACAK
Destekten yalnızca tesislerin faaliyette bulunduğu aylar yararlanacak, sezon dışında kapalı olan işletmeler ise uygulama kapsamına alınmayacak.
Böylece destek, doğrudan aktif olarak hizmet veren konaklama tesislerine yönlendirilecek.