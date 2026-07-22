Vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler dikkat: Zam sınırı belli oldu

Milyonlarca adayın aylardır merakla beklediği 2026 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte üniversite adayları için kritik tercih süreci resmen başlıyor. Puanların belli olmasıyla birlikte adaylar ve veliler için en az sınav kadar önemli olan 2026 YKS tercih dönemi heyecanı başladı. YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, üniversite adayları tercihlerini 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışı yüzde 25'i aşamayacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.) VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İÇİN ÜCRET ARTIŞI SINIRLAMASI Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte; Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ücreti artışları masaya yatırıldı. Alınan karara göre vakıf üniversiteleri, bu yıl hazırlık ve 1. sınıf dışındaki sınıflar için yapacağı öğrenim ücreti artışını en fazla yüzde 25 olarak belirleyebilecek.