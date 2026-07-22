Vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler dikkat: Zam sınırı belli oldu
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercih heyecanı başladı. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih süreci öncesi YÖK'ten vakıf üniversitelerinde okuyan ara sınıf öğrencilerini ilgilendiren karar geldi. Buna göre 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve 1. sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılacak zam oranı yüzde 25'i aşamayacak.
Milyonlarca adayın aylardır merakla beklediği 2026 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte üniversite adayları için kritik tercih süreci resmen başlıyor.
Puanların belli olmasıyla birlikte adaylar ve veliler için en az sınav kadar önemli olan 2026 YKS tercih dönemi heyecanı başladı.
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından paylaşılan takvime göre, üniversite adayları tercihlerini 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapabilecekler.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ İÇİN ÜCRET ARTIŞI SINIRLAMASI
Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte; Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ücreti artışları masaya yatırıldı. Alınan karara göre vakıf üniversiteleri, bu yıl hazırlık ve 1. sınıf dışındaki sınıflar için yapacağı öğrenim ücreti artışını en fazla yüzde 25 olarak belirleyebilecek.
ZAM ORANI YÜZDE 25 OLARAK NASIL BELİRLENDİ?
Öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren %25'lik tavan zam oranı, enflasyon verileri baz alınarak hesaplandı. Kararda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Temmuz ayında açıkladığı Haziran ayı:
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve
- Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
yıllık artış ortalaması dikkate alındı. Böylece ara sınıf öğrencilerinin eğitim ücretlerindeki artış oranı resmi olarak sınırlandırılmış oldu.
Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiği yönünde bilgilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ulaştığı, bu durumun devam etmesi halinde YÖK'ün ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli tahkikatı başlatacağı öğrenildi.
2026-2027 VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜCRET KARARI:
|Kapsam
|Hazırlık ve 1. sınıf dışındaki (ara sınıflar) öğrenciler.
|Üst Sınır
|Maksimum %25 zam yapılabilir.
|Dayanak
|TÜİK Haziran ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması.
|Yaptırım
|Kayıt yeniletmeyen üniversiteler hakkında soruşturma/tahkikat açılacak.