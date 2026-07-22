KİMLERE FAİZ İNDİRİMİ YAPILIYOR? Toplam 4 kategoriye avantaj sunuluyor. Kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayanlara 0,25 puan; orta ve düşük gelirlilere 0,25 puan; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler ve hanehalkı reisi kadın olan hanelere 0,25 puan; Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olanlara 0,50, B sınıfı olanlara ise 0,25 puan indirim imkanı bulunuyor. 4 kategoriyi birden karşılayanlar ise yıllık 1,25 puan indirim alabilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR? Açık, devam eden icra, takip ve haciz kaydı olmamalı. Ayrıca kredi aylık taksit ödeme tutarının, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranının yüzde 70'i aşmaması gerekiyor.

HANGİ YAPILAR İÇİN KULLANILABİLİR? Bina için riskli yapı tespiti yapılmış olması ve yeni yapıya ait inşaat ruhsatı alınmış olması şart. Yeni yapılacak dönüşüm projelerinin yanında, riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrasında yıkılmış olan yapı malikleri de proje kapsamında değerlendirilebilecek. Ancak bu kapsamdaki projelerde; yeni yapıda temel ile ilgili herhangi bir imalata başlanılmamış olması gerekiyor.

SADECE BİR KONUT İÇİN Mİ BAŞVURU YAPILABİLİR? Projeden birden fazla konut için yararlanmak mümkün. Sadece, tek konutu olan vatandaşlar için geçerli olan 0,25 puanlık faiz indirimi uygulanmaz.