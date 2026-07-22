Deprem riskine karşı yapı stokunun yenilenmesinde finansman kolaylığı: Kimler, nasıl yararlanabilir?
Riskli evini yenilemek isteyen İstanbullular, 3 milyon liraya varan uygun koşullu kredi imkanına büyük ilgi gösterdi. İlk yıl taksit ödemesiz krediye, başvuru yağdı. Pek çok vatandaş da başvuru için kolları sıvadı. İşte destekle ilgili merak edilen tüm detaylar...
Olası İstanbul depremine karşı riskli yapıların yenilenmesi büyük önem taşıyor. Yaklaşık 1.5 milyon riskli konutun bulunduğu İstanbul'da, kentsel dönüşümün hızlandırılması için pek çok destek sunuluyor. Bu kapsamda "Yarısı Bizden" için başvuru süreci devam ederken; "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında nisan ayında devreye alınan uygun koşullu finansman desteği de büyük ilgi görüyor. Krediye başvuru yağarken, pek çok kişi de bu destekten yararlanmanın planını yapıyor. İşte destekle ilgili merak edilen detaylar...
HANGİ KOŞULLARDA VERİLİYOR?
180 aya varan vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranı ile 3 milyon liraya varan kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca ilk yıl taksit ödenmiyor.
KREDİNİN GERİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?
Yüzde 0,69 oranıyla 3 milyon lira kredi çekildiğinde, aylık geri ödeme 29 bin 156 lirayı buluyor. Toplam geri ödeme de yaklaşık 5 milyon 248 bin lira seviyesinde oluyor.
KİMLERE FAİZ İNDİRİMİ YAPILIYOR?
Toplam 4 kategoriye avantaj sunuluyor. Kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayanlara 0,25 puan; orta ve düşük gelirlilere 0,25 puan; şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler ve hanehalkı reisi kadın olan hanelere 0,25 puan; Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olanlara 0,50, B sınıfı olanlara ise 0,25 puan indirim imkanı bulunuyor. 4 kategoriyi birden karşılayanlar ise yıllık 1,25 puan indirim alabilecek.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Açık, devam eden icra, takip ve haciz kaydı olmamalı. Ayrıca kredi aylık taksit ödeme tutarının, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranının yüzde 70'i aşmaması gerekiyor.
HANGİ YAPILAR İÇİN KULLANILABİLİR?
Bina için riskli yapı tespiti yapılmış olması ve yeni yapıya ait inşaat ruhsatı alınmış olması şart. Yeni yapılacak dönüşüm projelerinin yanında, riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrasında yıkılmış olan yapı malikleri de proje kapsamında değerlendirilebilecek. Ancak bu kapsamdaki projelerde; yeni yapıda temel ile ilgili herhangi bir imalata başlanılmamış olması gerekiyor.
SADECE BİR KONUT İÇİN Mİ BAŞVURU YAPILABİLİR?
Projeden birden fazla konut için yararlanmak mümkün. Sadece, tek konutu olan vatandaşlar için geçerli olan 0,25 puanlık faiz indirimi uygulanmaz.
KREDİ DESTEĞİ İSTANBUL İLE SINIRLI MI?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yürütülen proje, İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da da uygulanıyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Önce ön başvuru alınıyor. Uygunluk kontrollerinin tamamlanmasının ardından kesin başvurular netleştiriliyor. Desteklerden yararlanılabilmesi için daire sahipleri ile müteahhit arasında anlaşmanın sağlanmış olması gerekiyor.
DESTEK NASIL AKTARILIYOR?
Süreçte müteahhitler, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) platformunu kullanarak binanın yıkım ve yeniden yapım süreçlerine ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme yüklüyor. Teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından daire sahiplerinin banka süreçlerini başlatması bekleniyor. Finansman tutarı, inşaat sürecindeki hak edişlere paralel olarak blokeli hesaplarda tutuluyor ve yapım aşamalarının ilerlemesine bağlı şekilde müteahhitlere aktarılıyor.
BİLGİ DESTEĞİ VERİLİYOR
Yüz yüze bilgi almak isteyenler için İstanbul'da sabit irtibat ofisinin yanı sıra pek çok ilçede mobil bilgilendirme araçları bulunuyor.