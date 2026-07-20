YD-ÜFE haziranda aylık yüzde 0,46, yıllık bazda yüzde 30,33 yükseldi

Haziran verileri, özellikle enerji grubunda aylık bazda dikkat çeken gerilemeye işaret ederken, ara malları, tüketim malları ve sermaye mallarında fiyat artışlarının devam ettiği görüldü. Sanayinin alt sektörlerinde ise hem madencilik hem de imalat yıllık bazda yükseliş gösterdi.

İhracata yönelik üretim maliyetleri haziranda artışını korudu. (Görsel: AA)

HAZİRANDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,46 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46 arttı. Endeks, yılın başına göre yüzde 17,85, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,07 yükseldi.

Madencilik ve taş ocakçılığında yıllık fiyat artışı yüzde 45,13 ile imalat sanayisindeki yüzde 30,08'lik artışın üzerinde gerçekleşti. (Görsel: AA)

MADENCİLİKTE YILLIK ARTIŞ İMALATIN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık fiyat artışı yüzde 45,13 olarak hesaplandı. İmalat sanayisinde ise yıllık artış oranı yüzde 30,08 seviyesinde gerçekleşti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,26, imalat sektöründe ise yüzde 0,47 oranında artış kaydedildi.

En yüksek yıllık yükseliş enerji grubunda kaydedildi. (Görsel: AA)

ENERJİ GRUBUNDA AYLIK DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Ana sanayi grupları arasında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 61,56 ile enerji grubunda görüldü. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,96, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,79, ara mallarında yüzde 30,85 ve sermaye mallarında yüzde 20,69 oranında artış gerçekleşti.

Haziran ayındaki aylık değişimlere bakıldığında ise ara mallarında yüzde 2,32, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,75, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,02 ve sermaye mallarında yüzde 0,84 artış kaydedildi. Buna karşın enerji grubu aylık bazda yüzde 13,08 gerileyerek diğer ana sanayi gruplarından ayrıştı.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları.

YD-ÜFE'NİN AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)

2022

Ocak: 3,25

Şubat: 2,35

Mart: 7,29

Nisan: 2,61

Mayıs: 6,51

Haziran: 9,18

Temmuz: 0,66

Ağustos: 2,64

Eylül: 0,67

Ekim: 1,34

Kasım: 2,28

Aralık: 2,77

2023

Ocak: 4,00

Şubat: 0,42

Mart: 1,65

Nisan: 2,43

Mayıs: 0,45

Haziran: 15,62

Temmuz: 15,34

Ağustos: 1,95

Eylül: -0,59

Ekim: 1,35

Kasım: 3,51

Aralık: 2,28

2024

Ocak: 4,57

Şubat: 2,38

Mart: 4,70

Nisan: 1,37

Mayıs: 0,42

Haziran: 0,97

Temmuz: 1,70

Ağustos: 2,95

Eylül: 2,25

Ekim: 0,09

Kasım: -0,86

Aralık: 0,91

2025

Ocak: 2,01

Şubat: 2,05

Mart: 4,06

Nisan: 4,41

Mayıs: 2,40

Haziran: 3,42

Temmuz: 3,03

Ağustos: 1,32

Eylül: 2,01

Ekim: 0,90

Kasım: 1,02

Aralık: 1,88

2026

Ocak: 4,06

Şubat: 2,38

Mart: 3,94

Nisan: 4,16

Mayıs: 1,71

Haziran: 0,46

Haziranda YD-ÜFE artarken enerji grubunda yıllık artış, aylık düşüş öne çıktı. (Takvim foto arşiv)

YD-ÜFE'NİN YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%)

2022

Ocak: 96,44

Şubat: 106,13

Mart: 105,82

Nisan: 97,11

Mayıs: 100,54

Haziran: 110,66

Temmuz: 111,34

Ağustos: 118,94

Eylül: 117,04

Ekim: 103,79

Kasım: 83,66

Aralık: 49,90

2023

Ocak: 50,98

Şubat: 48,13

Mart: 40,35

Nisan: 40,10

Mayıs: 32,13

Haziran: 39,92

Temmuz: 60,32

Ağustos: 59,24

Eylül: 57,25

Ekim: 57,25

Kasım: 59,15

Aralık: 58,40

2024

Ocak: 59,27

Şubat: 62,38

Mart: 67,25

Nisan: 65,53

Mayıs: 65,48

Haziran: 44,51

Temmuz: 27,41

Ağustos: 28,67

Eylül: 32,35

Ekim: 30,70

Kasım: 25,19

Aralık: 23,50

2025

Ocak: 20,47

Şubat: 20,08

Mart: 19,34

Nisan: 22,92

Mayıs: 25,34

Haziran: 28,38

Temmuz: 30,06

Ağustos: 28,01

Eylül: 27,71

Ekim: 28,75

Kasım: 31,19

Aralık: 32,46

2026

Ocak: 35,12

Şubat: 35,55

Mart: 35,40

Nisan: 35,07

Mayıs: 34,16

Haziran: 30,33

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi