MAZOT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda ilk olarak uluslararası piyasalardaki Brent petrol fiyatı dikkate alınıyor. Petrolün dolar üzerinden işlem görmesi nedeniyle döviz kurundaki hareketlilik de maliyetleri doğrudan etkiliyor.

Ham petrolün işlenmesiyle ortaya çıkan rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve diğer vergiler ekleniyor. Dağıtım şirketleri ile istasyonların nakliye ve işletme maliyetleri de pompadaki son rakamın belirlenmesinde rol oynuyor.

Bu nedenle aynı ürünün fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklı seviyelerde olabiliyor.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Fiyatlar neden değişiyor? Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi