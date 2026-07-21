Mazot fiyatı bugün ne kadar oldu? Güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları
Mazot fiyatı ve güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Motorine gelen son fiyat değişikliğinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden şekillendi. İşte 21 Temmuz 2026 Salı günü güncel akaryakıt fiyatları.
Motorin fiyatı 21 Temmuz 2026 Salı günü yeniden değişti. Litre başına 1 lira 14 kuruşluk yukarı yönlü düzenleme gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Yeni tarifenin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt istasyonlarının tabelaları güncellendi. Motorinin litresi İstanbul'da 74 liranın, Ankara ve İzmir'de ise 75 liranın üzerine çıktı.
MOTORİN FİYATI NE KADAR DEĞİŞTİ?
Motorinin litre fiyatında ortalama 1 lira 14 kuruşluk artış yapıldı. Düzenleme, 21 Temmuz 2026 Salı gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli oldu.
Fiyat değişikliği doğrudan pompa satış tarifelerine yansıdı. İstasyonlar ve şehirler arasında dağıtım giderleri nedeniyle küçük farklılıklar görülebiliyor.
GÜNCEL MAZOT FİYATI – 21 TEMMUZ 2026
- İstanbul Avrupa Yakası: 74,27 TL
- İstanbul Anadolu Yakası: 74,12 TL
- Ankara: 75,39 TL
- İzmir: 75,66 TL
GÜNCEL BENZİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 65,71 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 65,56 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara
Benzin: 66,68 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir
Benzin: 66,96 TL
LPG: 31,19 TL
MAZOT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Akaryakıt fiyatlarının oluşumunda ilk olarak uluslararası piyasalardaki Brent petrol fiyatı dikkate alınıyor. Petrolün dolar üzerinden işlem görmesi nedeniyle döviz kurundaki hareketlilik de maliyetleri doğrudan etkiliyor.
Ham petrolün işlenmesiyle ortaya çıkan rafineri çıkış fiyatına ÖTV ve diğer vergiler ekleniyor. Dağıtım şirketleri ile istasyonların nakliye ve işletme maliyetleri de pompadaki son rakamın belirlenmesinde rol oynuyor.
Bu nedenle aynı ürünün fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklı seviyelerde olabiliyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.