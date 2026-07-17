Ev alımında haziran rekoru: Satışlar 130 bine yaklaştı! TÜİK konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı

İlk el konut satışları yüzde 23,1 artışla 43 bin 406’ya yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, haziranda 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,5, ikinci el konut satışları yüzde 8,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 artış gösterdi.

İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artarak 86 bin 573 olarak kaydedildi. YABANCILARA 2 BİN 15 KONUT SATILDI Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Haziranda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Geçen ay ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 381 ile Rusya, 170 ile Ukrayna, 170 ile İran vatandaşlarına yapıldı. Ülke Satın Alınan Konut Sayısı Rusya 381 Ukrayna 170 İran 170

İpotekli konut satışları haziranda yüzde 72,1 artış gösterdi. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMASI NASIL? Bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 0,8 artarak 221 bin 487 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 4,8 azalışla 478 bin 29'a geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 699 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 20,1 yükselerek 2 bin 15’e ulaştı. İpotekli konut satışı, ocak-haziran döneminde yüzde 32,2 artışla 142 bin 794'e çıktı. Bu yılın 6 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 9,3 azalışla 556 bin 722'ye geriledi. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 oldu. Kategori 6 Aylık Toplam Yıllık Değişim Toplam konut satışı 699 bin 516 %3,1 azalış İlk el konut satışı 221 bin 487 %0,8 artış İkinci el konut satışı 478 bin 29 %4,8 azalış İpotekli konut satışı 142 bin 794 %32,2 artış Yabancılara konut satışı 9 bin 83 %9,2 azalış