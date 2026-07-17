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Ev alımında haziran rekoru: Satışlar 130 bine yaklaştı! TÜİK konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı

TÜİK, haziran ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterirken, toplam satış sayısı 129 bin 979 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ilk el konut satışları 43 bin 406, ikinci el konut satışları ise 86 bin 573 olarak kayıtlara geçti.

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Ev alımında haziran rekoru: Satışlar 130 bine yaklaştı! TÜİK konut ve iş yeri satış verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde haziranda satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artışla 129 bin 979 olarak hesaplandı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve TÜİK'ten alınmıştır.)

HAZİRANDA SATILAN TOPLAM KONUT SAYISI BELLİ OLDU

Buna göre, Türkiye genelinde satılan ilk el konut sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,1 artarak 43 bin 406'ya yükseldi. İkinci el konut sayısı aynı dönemde yüzde 12,5 artışla 86 bin 573 oldu. Böylece geçen ay satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 15,8 yükselişle 129 bin 979 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4, ikinci el olanların payı yüzde 66,6 oldu.

KategoriHaziran VerisiYıllık Değişim
Toplam konut satışı129 bin 979%15,8 artış
İlk el konut satışı43 bin 406%23,1 artış
İkinci el konut satışı86 bin 573%12,5 artış
İpotekli konut satışı25 bin 993%72,1 artış
Diğer konut satışları103 bin 986%7,1 artış
Yabancılara satılan konut2 bin 15%20,1 artış

TÜİK verilerine göre haziran ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 129 bin 979 oldu.TÜİK verilerine göre haziran ayında konut satışları yıllık bazda yüzde 15,8 artarak 129 bin 979 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 artarak 25 bin 993 olarak hesaplandı. Diğer konut satışları ise haziranda yıllık bazda yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20, diğer satışların payı yüzde 80 oldu.

İlk el konut satışları yüzde 23,1 artışla 43 bin 406’ya yükseldi.İlk el konut satışları yüzde 23,1 artışla 43 bin 406’ya yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, haziranda 2025'in aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,5, ikinci el konut satışları yüzde 8,6 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 2,3, ikinci el konut satışları yüzde 0,9 artış gösterdi.

İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artarak 86 bin 573 olarak kaydedildi.İkinci el konut satışları ise yüzde 12,5 artarak 86 bin 573 olarak kaydedildi.

YABANCILARA 2 BİN 15 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 2 bin 15 oldu. Haziranda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Geçen ay ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 381 ile Rusya, 170 ile Ukrayna, 170 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

ÜlkeSatın Alınan Konut Sayısı
Rusya381
Ukrayna170
İran170

İpotekli konut satışları haziranda yüzde 72,1 artış gösterdi.İpotekli konut satışları haziranda yüzde 72,1 artış gösterdi.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMASI NASIL?

Bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilk el konut satış sayısı yüzde 0,8 artarak 221 bin 487 oldu. İkinci el konut satış sayısı aynı dönemde yüzde 4,8 azalışla 478 bin 29'a geriledi. Böylece söz konusu dönemde satılan toplam konut sayısı, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalışla 699 bin 516 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 20,1 yükselerek 2 bin 15’e ulaştı.Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 20,1 yükselerek 2 bin 15’e ulaştı.

İpotekli konut satışı, ocak-haziran döneminde yüzde 32,2 artışla 142 bin 794'e çıktı. Bu yılın 6 aylık döneminde diğer konut satışları, yüzde 9,3 azalışla 556 bin 722'ye geriledi. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 9,2 azalarak 9 bin 83 oldu.

Kategori6 Aylık ToplamYıllık Değişim
Toplam konut satışı699 bin 516%3,1 azalış
İlk el konut satışı221 bin 487%0,8 artış
İkinci el konut satışı478 bin 29%4,8 azalış
İpotekli konut satışı142 bin 794%32,2 artış
Yabancılara konut satışı9 bin 83%9,2 azalış

En fazla konut alımı Rusya, Ukrayna ve İran vatandaşları tarafından gerçekleştirildi.En fazla konut alımı Rusya, Ukrayna ve İran vatandaşları tarafından gerçekleştirildi.

İŞ YERİ SATIŞ İSTATİSTİKLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 artarak 5 bin 126 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yıllık bazda yüzde 14,6 artışla 11 bin 439'a yükseldi. Böylece geçen ay satılan toplam iş yeri sayısı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 19,2 yükselişle 16 bin 565 olarak hesaplandı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

Ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 86,7 artarak 745 olurken, diğer iş yeri satışları ise yüzde 17,2 artışla 15 bin 820 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında iş yeri satışları da yüzde 19,2 artarak 16 bin 565 oldu.Haziran ayında iş yeri satışları da yüzde 19,2 artarak 16 bin 565 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 1,4 arttı.

KategoriHaziran VerisiYıllık Değişim
Toplam iş yeri satışı16 bin 565%19,2 artış
İlk el iş yeri satışı5 bin 126%30,8 artış
İkinci el iş yeri satışı11 bin 439%14,6 artış
İpotekli iş yeri satışı745%86,7 artış
Diğer iş yeri satışları15 bin 820%17,2 artış

İpotekli iş yeri satışlarında yıllık bazda yüzde 86,7’lik güçlü artış yaşandı.İpotekli iş yeri satışlarında yıllık bazda yüzde 86,7’lik güçlü artış yaşandı.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORTALAMASI NASIL?

Türkiye'de ocak-haziran döneminde ilk el iş yeri satış sayısı yıllık bazda yüzde 0,5 azalarak 23 bin 894, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 7 gerileyerek 61 bin 634 oldu. Böylece yılın 6 ayında satılan toplam iş yeri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 azalışla 85 bin 528 olarak hesaplandı.

Ocak-haziran döneminde ipotekli iş yeri satışı yüzde 66,6 artışla 4 bin 5'e çıktı. Aynı dönemde diğer iş yeri satışları ise yüzde 7,3 azalışla 81 bin 523'e geriledi.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyona yükseldiTÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 15,9 milyona yükseldi
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Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

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