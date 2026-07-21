Yasa dışı bahiste yeni dönem: Savaşlar, yangınlar ve ölümler bahis konusu
Yasa dışı bahis başka bir seviyeye çıktı. Artık sadece spor değil, orman yangınları, savaşlar gibi insani felaketler de bahis konusu yapılıyor. Uzmanlar, “İnsanlığın acısı fiyatlanıyor, dikkat!” uyarısında bulunuyor.
Yasa dışı bahis sektörü son yıllarda spor müsabakalarının çok ötesine geçti. Türkiye'den erişimi engellenmiş olsa da VPN üzerinden ulaşılabilen çok sayıda yabancı bahis ve tahmin platformunda artık dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketler üzerine milyonlarca dolarlık işlemler yapılıyor.
İnsanların yaşam mücadelesi verdiği olaylar, ekran başındaki kullanıcılar için kazanç fırsatına dönüştürülüyor.
CAN KAYBI BAHSİ YAPILIYOR
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, son dönemde özellikle tahmin piyasası olarak faaliyet gösteren platformlarda açılan bahis başlıkları dikkat çekiyor. Dünyadaki orman yangınlarının kaç dönüm alanı kül edeceği, alevlerin hangi tarihte kontrol altına alınacağı, Gazze'de ateşkesin ne zaman ilan edileceği, savaşlarda günlük can kaybının hangi seviyeye ulaşacağı, ABD'nin İran'a askeri operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği, Rusya'nın hangi şehirleri ele geçireceği hatta nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağı, depremlerde ortalama can kaybının kaç olacağı gibi insanlık adına acı veren başlıklar para yatırılan piyasalara dönüştürülmüş durumda.
2025'TE BAŞLADI
Bir tarafta insanlar evlerini, yakınlarını ve yaşamlarını kaybederken, diğer tarafta aynı trajedilerin büyüyüp büyümeyeceği üzerine dijital kontratlar alınıp satılıyor. 'Can kaybı artacak mı artmayacak mı' bahsinden para kazanılıyor. Polymarket gibi tahmin ve bahis piyasası platformları bu işin başını çekerken, bugün yüzlerce yasa dışı bahis sitesinde de benzer bahisler yer alamaya başladı.
Bu eğilim özellikle 2025'te Los Angeles'ta yaşanan büyük orman yangınları sırasında görünür hale geldi. Eaton ve Palisades yangınlarında 16 binden fazla yapı yok olurken 31 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak aynı günlerde tahmin platformlarında "Yangın Santa Monica'ya ulaşacak mı?", "Kaç dönüm alan yanacak?", "Yangın yüzde 50 ne zaman kontrol altına alınacak?" gibi başlıklara milyonlarca dolarlık işlem yapıldı. Yabancı basında yer alan bilgilere göre yalnızca bu yangınlara ilişkin açılan kontratların işlem hacmi yaklaşık 1.2 milyon dolara ulaştı.
ARTIK SADECE SPOR DEĞİL İNSANLIK BAHİS KONUSU
Uzmanlara göre dijital bahis piyasalarının geldiği son nokta, sektörün geçirdiği dönüşümü açıkça ortaya koyuyor. Eskiden spor karşılaşmalarının sonucuna yönelik oynanan bahisler bugün savaşlardan seçimlere, suikast ihtimallerinden salgın hastalıklara, doğal afetlerden insani krizlere kadar uzanıyor. Bu durum yalnızca hukuki boşlukları değil, toplumsal değerlerde yaşanan aşınmayı da gözler önüne seriyor.
UZMANLAR: İNSANLIK DIŞI UYGULAMA
Uzmanlar, bu sistemlerin bilgi üretmekten çok felaketlerden kazanç elde etmeyi teşvik ettiğini savunuyor. Evini ya da ailesini yangında kaybedenler, yaşadıkları dram üzerinden para kazanılmasını "ahlaken kabul edilemez" ve "insanlık dışı" olarak nitelendiren uzmanlar, çok daha ciddi bir tehlikeye de dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, orman yangınları diğer doğal afetlerden farklı olarak insan eliyle çıkarılabilen veya büyütülebilen felaketler arasında yer alıyor. Bu nedenle bir kişinin yangının belirli bir bölgeye ulaşacağı yönünde yüksek miktarda bahis yapmasının, sonucu etkilemeye yönelik girişimleri teşvik edebileceği uyarısı yapılıyor. Ayrıca yangının yönü, müdahale planları veya hava koşulları gibi içeriden bilgi ticareti tartışmasını gündeme taşıyor.