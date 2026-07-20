Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta yıllık yüzde 36,65 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında tarımsal üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin maliyetleri artışını sürdürdü. Aylık bazda en dikkat çeken yükseliş makine ve bina bakım masraflarında gerçekleşirken, enerji ve yağlayıcılar grubunda düşüş görüldü.

TARIM-GFE'DE YILLIK VE AYLIK ARTIŞ

TÜİK'in açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerine göre, Tarım-GFE mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44 arttı. Endeks, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 18,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,65 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,20 yükseldi.

ANA GRUPLARDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Ana harcama grupları incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,35 artış gösterdi. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise aynı dönemde yüzde 1,04 yükseldi.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 39,29 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 21,52 yükseldi.

Tarım Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Mayıs 2026 itibarıyla yıllık bazda %36,65 artış gösterdi. Nisan ayındaki %38,97'lik seviyeye göre bir düşüş kaydeden yıllık değişim oranı, 2024 yılındaki %53'lük zirve noktasının oldukça altında kalmaya devam etse de Mayıs 2025'teki %31,80 seviyesinin üzerinde seyrediyor. (TÜİK)

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ GÜBREDE

Tarım-GFE'nin alt grupları incelendiğinde, yıllık değişimde 9 alt grubun genel endeksin altında, 2 alt grubun ise üzerinde artış gösterdiği görüldü.

Yıllık bazda en düşük artış yüzde 20,51 ile malzemeler grubunda gerçekleşirken, tarımsal ilaçlar yüzde 22,72 ile ikinci sırada yer aldı.

Buna karşılık, en yüksek yıllık artış yüzde 63,56 ile gübre ve toprak geliştiriciler grubunda kaydedildi. Enerji ve yağlayıcılar ise yüzde 40,75'lik artışla ikinci en yüksek yükselişin görüldüğü alt grup oldu.

Enerji ve yağlayıcılar %40,75 ile maliyet artışında ikinci sırada yer alırken, en düşük artış %20,51 ile malzemeler grubunda kaydedildi. (TÜİK)

AYLIK DEĞİŞİMDE ENERJİ GERİLEDİ, BAKIM GİDERLERİ YÜKSELDİ

Aylık bazda değerlendirildiğinde, 2 alt grupta düşüş veya daha düşük değişim görülürken, 9 alt grupta artış yaşandı.

Mayısta enerji ve yağlayıcılar grubu yüzde 4,39 gerileyerek aylık bazda düşüş gösteren dikkat çekici kalem oldu. Veteriner harcamaları ise yüzde 0,18 artışla en sınırlı yükselişin yaşandığı alt grup olarak kaydedildi.

Mayıs 2026 verilerine göre tarım girdi maliyetleri aylık bazda sınırlı bir artışla %0,44 yükseldi. Alt gruplar incelendiğinde, %3,00 ile makine bakım masrafları en fazla artış gösteren kalem olurken enerji ve yağlayıcılar fiyatındaki %4,39’luk düşüş genel endeks artışını frenleyen en önemli faktör oldu. (TÜİK)

Öte yandan, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3 ile makine bakım masraflarında gerçekleşti. Bina bakım masrafları da yüzde 2,22 artışla en fazla yükselen gruplar arasında yer aldı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi