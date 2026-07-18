Akaryakıt fiyatlarında tablo belli oldu. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle benzine ve motorine 17 Temmuz 2026 itibarıyla zam gelmişti. Peki bugün fiyatlar ne kadar oldu? İşte 18 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.