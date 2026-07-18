18 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?
18 Temmuz 2026 Cumartesi itibarıyla akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. Benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Tabelalar şehir ve bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte güncel fiyat listesi.
Akaryakıt fiyatlarında tablo belli oldu. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle benzine ve motorine 17 Temmuz 2026 itibarıyla zam gelmişti. Peki bugün fiyatlar ne kadar oldu? İşte 18 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Sektör kaynaklarına göre 17 Temmuz 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına: 1,10 TL, motorinin (mazot) litre fiyatına ise 3,10 TL zam geldi.
Artışla birlikte akaryakıt istasyonlarında pompalar güncellendi. Bugün ise (18 Temmuz 2026) fiyatlarda yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 TEMMUZ 2026)
İstanbul (Avrupa Yakası) İstanbul (Anadolu Yakası) Ankara İzmir
İstanbul (Avrupa Yakası)
İstanbul (Anadolu Yakası)
Ankara
İzmir
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.