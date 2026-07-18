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18 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

18 Temmuz 2026 Cumartesi itibarıyla akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. Benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol, döviz kuru ve rafineri maliyetlerindeki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor. Tabelalar şehir ve bölgelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte güncel fiyat listesi.

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18 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarında tablo belli oldu. Küresel petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle benzine ve motorine 17 Temmuz 2026 itibarıyla zam gelmişti. Peki bugün fiyatlar ne kadar oldu? İşte 18 Temmuz 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Sektör kaynaklarına göre 17 Temmuz 2026 itibarıyla benzinin litre fiyatına: 1,10 TL, motorinin (mazot) litre fiyatına ise 3,10 TL zam geldi.

Artışla birlikte akaryakıt istasyonlarında pompalar güncellendi. Bugün ise (18 Temmuz 2026) fiyatlarda yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları sürücülerin yakın takibinde.Akaryakıt fiyatları sürücülerin yakın takibinde.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 TEMMUZ 2026)

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 65,65 TL
  • Motorin: 73,08 TL
  • LPG: 31,19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

  • Benzin: 65,49 TL
  • Motorin: 72,92 TL
  • LPG: 30,59 TL

Ankara

  • Benzin: 66,60 TL
  • Motorin: 74,19 TL
  • LPG: 31,29 TL

İzmir

  • Benzin: 66,90 TL
  • Motorin: 74,47 TL
  • LPG: 31,19 TL

Ankara'da benzinin litre fiyatı 66,60 TL, motorinin litre fiyatı 74,19 TL olarak güncellendi.Ankara'da benzinin litre fiyatı 66,60 TL, motorinin litre fiyatı 74,19 TL olarak güncellendi.

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

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