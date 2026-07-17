10 günde 20 milyon ambalaj toplandı! DOA yılda 600 milyon dolar kazandıracak

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, ülke genelinde büyük ilgi görürken, hem çevre hem de ekonomi açısından yeni bir dönemin kapısını araladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının geri kazanılmasını hedefliyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı atık haline geliyor. DOA Sistemi'nin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35-40 azalma beklediklerini anlatan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, cari açığa ise yılda en az 600 milyon dolarlık katkı sağlanacağını söyledi. Öztürk, sistemle birlikte yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasının, 1.3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu ve 3.6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesinin beklendiğini de anlattı.