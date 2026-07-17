10 günde 20 milyon ambalaj toplandı! DOA yılda 600 milyon dolar kazandıracak
Sistemi’ne ilgi giderek artarken, 10 günde 20 milyon ambalaj iadesi yapıldı. TÜÇA Başkanı Öztürk, ‘Sistemin tam kapasiteye ulaşması halinde 20 bin yeni istihdam oluşturması ve cari açığa yılda 600 milyon dolarlık katkı sunması bekleniyor’ dedi.
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, ülke genelinde büyük ilgi görürken, hem çevre hem de ekonomi açısından yeni bir dönemin kapısını araladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistem, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının geri kazanılmasını hedefliyor.
Türkiye'de her yıl yaklaşık 25 milyar içecek ambalajı atık haline geliyor. DOA Sistemi'nin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte içecek ambalajı hammaddesi ithalatında yüzde 35-40 azalma beklediklerini anlatan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, cari açığa ise yılda en az 600 milyon dolarlık katkı sağlanacağını söyledi. Öztürk, sistemle birlikte yaklaşık 37 bin ton sera gazı emisyonunun azaltılmasının, 1.3 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu ve 3.6 milyon varil petrol kullanımının önlenmesinin beklendiğini de anlattı.
20 BİN İSTİHDAM
1 Temmuz itibarıyla 81 il ve 973 ilçede devreye alınan sistem kapsamında, DOA logolu ambalajlar depozito iade makineleri veya manuel iade noktalarına teslim edilerek her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli alınabildiğini hatırlatan Öztürk, "DOA'nın en önemli hedeflerinden biri istihdam yaratmak.
Depozito iade makinelerinin üretimi, kurulumu, bakım hizmetleri, lojistik operasyonları ve geri dönüşüm süreçleriyle birlikte sistemin yaklaşık 20 bin kişilik yeni istihdam oluşturması bekleniyor. Yerli teknoloji ekosisteminin büyümesiyle birlikte makine üreticileri, yazılım firmaları ve geri dönüşüm şirketlerinin de yeni yatırım alanları açması öngörülüyor" dedi.
20 BİN MAKİNE HEDEFİ
Saha altyapısında da hızlı bir genişleme planlanıyor. Entegrasyon dönemine yaklaşık 2 bin 500 depozito iade makinesiyle başlayan sistemde, 2026 yılı içinde toplam 20 bin makinenin ülke genelinde devreye alınması hedefleniyor. Bunun yanı sıra yıl sonuna kadar en az 10 bin manuel iade noktasının sisteme dahil edilmesi planlanıyor.
10 GÜNDE 20 MİLYON İADE
TÜÇA verilerine göre, sistemin ilk 10 gününde yaklaşık 20 milyon ambalaj iadesi gerçekleşti. 2 milyonun üzerinde vatandaş da DOA mobil uygulamasına kayıt yaptırdı. Böylece Türkiye, geri dönüşümü dijital altyapıyla yöneten en kapsamlı depozito sistemlerinden birini hayata geçirmiş oldu.
NELER OLDU?
482 yetkilendirilmiş piyasaya süren/içecek üreticisi görev yapıyor.
Kayıtlı ambalajlı içecek sayısı 3 bin 673'e ulaştı.
91 yetkilendirilmiş etiket ve ambalaj üretici tesisi bulunuyor.
Türkiye dışında 11 ülkede etiket ve ambalaj üretici tesisleri yer alıyor. Bu ülkeler Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Polonya, Ürdün, İspanya, İtalya, Sırbistan, İsviçre, Avusturya, Romanya.
10 günde yaklaşık 20 milyon ambalaj iadesi yapıldı.
2 milyonun üzerinde mobil uygulama kaydı oldu.
Haber: Ezgi Acer