16 Temmuz 2026 piyasa kapanışı: Borsa İstanbul'da yükseliş, altın fiyatlarında düşüş
Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirerek 14.251,29 puanla günün zirvesine yakın bir kapanış gerçekleştirdi. Borsadaki yükselişe karşın altın gerilerken, tahvil getirileri yüzde 41'i aştı. İşte piyasalarda günün özeti.
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- BIST 100 endeksi 16 Temmuz Perşembe günü yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puandan kapandı.
- Sanayi endeksi yüzde 2,54, hizmetler endeksi yüzde 2,17 yükselirken mali endeks yüzde 0,11 geriledi.
- Altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 40 bin liraya, gram altın yüzde 1,63 kayıpla 6.041,07 liraya indi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların efektif satış kurunu 47,1222 lira olarak belirledi.
- 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bileşik getirisi yüzde 41,15 seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul, 16 Temmuz Perşembe gününü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puana çıktı. Altının kilogram fiyatı gerilerken doların efektif satış kuru 47,1222 lira olarak açıklandı.
BIST 100 GÜNÜN ZİRVESİNE YAKIN KAPANDI
Güne yüzde 0,36 düşüşle 14.029,16 puandan başlayan BIST 100, ilerleyen saatlerde yönünü yukarı çevirdi.
Endeks gün içinde en yüksek 14.254,55 puanı gördü. Kapanış ise zirvenin hemen altında, 14.251,29 puandan gerçekleşti. Günlük puan artışı 171,32 oldu.
BIST 30 endeksi de yüzde 0,88 yükselerek 16.317,17 puana çıktı.
SANAYİ VE HİZMET HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI
AA'nın haberine göre sektör endekslerinde sanayi ve hizmetler yükselişe öncülük etti.
BIST 100'de yer alan hisselerin 79'u değer kazanırken 19'u günü düşüşle tamamladı.
En yüksek işlem hacmi Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Astor Enerji hisselerinde görüldü.
ALTININ KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 40 BİN LİRAYA İNDİ
Altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla uluslararası piyasalarda 3 bin 994 dolardan işlem gördü.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 0,9 düşerek 6 milyon 40 bin liraya geriledi.
Serbest piyasada gram altın da günlük yüzde 1,63 kayıpla 6.041,07 lira seviyesine indi.
DOLARIN EFEKTİF SATIŞ KURU 47,1222 LİRA OLDU
Güncel efektif kur
Alış: 46,9342 lira
Satış: 47,1222 lira
Önceki efektif kur
Alış: 46,8924 lira
Satış: 47,0803 lira
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 46,9342 lira, satışta 47,1222 lira olarak belirledi.
Önceki efektif kur alışta 46,8924 lira, satışta ise 47,0803 lira seviyesindeydi.
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla pariteler şöyle gerçekleşti:
TAHVİL GETİRİLERİ YÜZDE 41'İ AŞTI
15 Mart 2028 vadeli tahvil
Basit getiri: Yüzde 37,61
Bileşik getiri: Yüzde 41,15
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 düşüşle 84,2 dolardan işlem gördü.
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