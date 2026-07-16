16 Temmuz 2026 piyasa kapanışı: Borsa İstanbul'da yükseliş, altın fiyatlarında düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların efektif satış kurunu 47,1222 lira olarak belirledi.

Altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 40 bin liraya, gram altın yüzde 1,63 kayıpla 6.041,07 liraya indi.

Borsa İstanbul , 16 Temmuz Perşembe gününü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak 14.251,29 puana çıktı. Altının kilogram fiyatı gerilerken doların efektif satış kuru 47,1222 lira olarak açıklandı.

BIST 30 endeksi de yüzde 0,88 yükselerek 16.317,17 puana çıktı.

Endeks gün içinde en yüksek 14.254,55 puanı gördü. Kapanış ise zirvenin hemen altında, 14.251,29 puandan gerçekleşti. Günlük puan artışı 171,32 oldu.

SANAYİ VE HİZMET HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

AA'nın haberine göre sektör endekslerinde sanayi ve hizmetler yükselişe öncülük etti.

Sektör Endeksi Günlük Değişim Sanayi endeksi Yüzde 2,54 yükseldi Hizmetler endeksi Yüzde 2,17 yükseldi Teknoloji endeksi Yüzde 1,22 yükseldi Mali endeks Yüzde 0,11 geriledi

BIST 100'de yer alan hisselerin 79'u değer kazanırken 19'u günü düşüşle tamamladı.

En yüksek işlem hacmi Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ve Astor Enerji hisselerinde görüldü.