Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Komite Başkanı Mustafa Eröğüt, Türkiye'nin sağlık turizminde istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, "Yılın ilk 3 ayında 302 bin 487 uluslararası hasta ülkemizde sağlık hizmeti alırken, sağlık turizmi geliri 761 milyon 523 bin dolara ulaştı." dedi.

Artık yalnızca hasta sayısındaki artışı değil, kişi başına elde edilen katma değeri de önemsediklerini kaydeden Eröğüt, "Kişi başı ortalama sağlık harcaması 2 bin 500 dolara ulaştı. Özellikle onkoloji, kardiyovasküler ve robotik cerrahi, organ nakli ve kompleks tedavi süreçlerinde bu rakamın 10 bin ila 50 bin dolar arasında değişebildiğini görüyoruz" diye konuştu.