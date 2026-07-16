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Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz

Türkiye, sağlık turizminde vites büyüttü. İlk çeyrekte 302 bin 487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761.5 milyon dolar gelir elde edildi.

Kaynak Gazete
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Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Hizmetleri Komite Başkanı Mustafa Eröğüt, Türkiye'nin sağlık turizminde istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini belirterek, "Yılın ilk 3 ayında 302 bin 487 uluslararası hasta ülkemizde sağlık hizmeti alırken, sağlık turizmi geliri 761 milyon 523 bin dolara ulaştı." dedi.

Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz-2

Artık yalnızca hasta sayısındaki artışı değil, kişi başına elde edilen katma değeri de önemsediklerini kaydeden Eröğüt, "Kişi başı ortalama sağlık harcaması 2 bin 500 dolara ulaştı. Özellikle onkoloji, kardiyovasküler ve robotik cerrahi, organ nakli ve kompleks tedavi süreçlerinde bu rakamın 10 bin ila 50 bin dolar arasında değişebildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz-3

Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyaya hizmet sunduğunu dile getiren Eröğüt, "Yaklaşık 180 ülkeden sağlık turisti ağırlıyoruz" ifadesini kullandı. Eröğüt, "Estetik cerrahi, saç ekimi ve diş tedavileri gelirlerin önemli bölümünü oluştururken, ileri uzmanlık gerektiren alanlarda da Türkiye'nin çekim gücü artıyor" diye konuştu.

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Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz-5 Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz-6 Türkiye sağlık turizminden 3 ayda 761.5 milyon dolar gelir elde etti: 180 ülkeye şifa oluyoruz-7
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