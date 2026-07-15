Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİ- AD) Başkanı Burhan Özdemir ÖNEMLİ MALİYETLER DOĞURDU Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİ- AD) Başkanı Burhan Özdemir, hain darbe girişiminin milli iradeye yönelik bir saldırı olmasının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, üretim gücüne, stratejik kazanımlarına ve geleceğine karşı planlanmış çok boyutlu bir müdahale olduğunu söyledi. Ekonomik aktivitedeki geçici yavaşlamanın önemli maliyetler doğurduğunu belirten Özdemir, "Ancak Türkiye ekonomisi, güçlü siyasi liderlik, etkin ekonomi yönetimi ve reel sektörün kararlı duruşu sayesinde bu saldırıyı kısa sürede bertaraf etmeyi başarmıştır" diye konuştu

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın SERT BİR TOKAT YEDİLER Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise 15 Temmuz'da tam bağımsız bir ülke yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin yolunun ve nefesinin kesilmek istendiğini belirterek, kalkışmanın Türkiye'nin bağımsızlığına, birliğine ve dirliğine yönelmiş en pervasız, alçakça ve kanlı saldırı olduğunu söyledi. Hain teşebbüsün ekonomi üzerinde ciddi olumsuz yansımalarının olduğunu dile getirerek, darbe girişiminin ülkenin sadece siyasi değil, ekonomik bağımsızlığını da hedef aldığını vurgulayan Aydın, milletin tokadının darbecilere hak ettikleri şekilde çok sert olduğunu kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ROTAMIZI DEĞİŞTİRMEDİK Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise hain darbe girişiminin sadece demokratik kurumları değil, ülkenin ekonomik istikrarını ve küresel pazarlardaki güvenilirliğini de hedef aldığını dile getirdi. Gültepe, "15 Temmuz gecesinin hemen ardından, 16 Temmuz sabahı fabrikalarının şalterini kaldıran, sevkiyatlarını durdurmayan ve uluslararası iş ortaklarına 'Türkiye'de üretim ve ticaret kesintisiz devam ediyor' mesajını veren Türk ihracatçısı, o kritik dönemeçte çok önemli bir sınav vermiştir" dedi. Gültepe, Türkiye'nin her türlü sarsıntıya karşı ne kadar dayanıklı bir altyapıya sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladığını aktardı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç İLK 16'YA GİRDİK İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de "Ekonomi ve ticari hayatımız, maalesef 15 Temmuz hain darbe girişiminden etkilendi ama darbecilerin ve destekçilerin beklemediği hız ve kararlılıkla iş dünyası toparlanmasını bildi" diye konuştu. Avdagiç, ayrıca, darbe girişiminden 10 yıl sonra Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri arasında hızla tırmanıp ilk 16 büyük ekonomi arasında yer aldığını hatırlattı.