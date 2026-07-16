BEŞ YOLCUDAN BİRİ İLK 20'DE

ACI World tarafından yayımlanan 2026 Havalimanı Trafik Veri Seti, 180'den fazla ülkedeki 2 bin 817 havalimanını kapsayan analizinde, Asya-Pasifik'in yükselişini ve Türkiye'nin küresel aktarma merkezi konumunu daha da güçlendirdiğini ortaya koydu. 2025 yılında dünya genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 9.8 milyara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 3,7, pandemi öncesi 2019 yılına göre ise yüzde 6,5 artış anlamına geliyor. Dünyanın en yoğun 20 havalimanı ise toplam 1,59 milyar yolcuya hizmet vererek küresel yolcu trafiğinin yüzde 16'sını oluşturdu.

Raporun en dikkat çekici sonuçlarından biri İstanbul Havalimanı'nın sıralamada bir sıra gerilese de yükselişini sürdürmesi oldu. Çin havalimanları ilk 10'a 2025 yılında 84 milyon 437 bin 710 yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, yüzde 5.5'lik yıllık büyümeyle dünyanın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.