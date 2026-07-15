10. yıla özel basıldı! Darphane'nin 15 Temmuz hatıra parası tedavülde
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direnişin 10. yılı dolayısıyla Darphane tarafından özel tasarımlı 5 liralık hatıra para hazırlandı. İki metalli 5 liralık madeni para üzerine basılan özel tasarımda, “15 Temmuz 10. Yıl” logosu ve “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ifadeleri yer aldı.
Darphane tarafından 15 Temmuz'un 10. yılına özel 5 lira basıldı. Para, tedavüldeki iki metalli 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı
10. YIL ANISINA ANLAMLI TASARIM
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.
FETÖ mensuplarının hain darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi mücadelesinin bir nişanesi olarak Darphane tarafından hatıra para tasarlandı.
Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla basılan hatıra parayla milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sunulması da hedeflendi.
Para, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korundu.
|Merak Edilen Soru
|Cevap
|1
|Darphane 15 Temmuz'un 10. yılı için nasıl bir çalışma yaptı?
|Darphane, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesinin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası bastı. Para, mevcut iki metalli 5 liralık madeni para temel alınarak hazırlanarak tedavüle sunuldu.
|2
|Yeni 15 Temmuz hatıra parasının üzerinde hangi özel ifadeler yer alıyor?
|Paranın tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ve "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı bulunuyor. Diğer yüzünde ise standart 5 liralık madeni paranın tasarımı korunuyor.
|3
|Darphane daha önce hangi önemli olay için benzer bir hatıra parası çıkarmıştır?
|Darphane, 36. NATO Liderler Zirvesi anısına da özel tasarımlı 5 liralık hatıra parası çıkarmıştır. Bu para iki metalli 5 liralık madeni para üzerine basılmış ve 500 bin adet üretilmiştir.
|4
|Yakın dönemde basılan diğer önemli hatıra paraları nelerdir?
|Önemli hatıra paraları arasında Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel 5 Lira Madeni Parası (2023), 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına 1 Lira (2016) ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin İbadete Açılışı Hatıra Parası (2020) yer alıyor.
|5
|15 Temmuz hatıra parasının amacı nedir?
|Hatıra parası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılını anmak ve yaşanan tarihi süreci gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlandı.