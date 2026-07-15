Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kararlı duruşun ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin hafızalarda daima yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla basılan hatıra parayla milli birlik ve beraberlik ruhunun yaşatılmasına katkı sunulması da hedeflendi.

Paranın bir yüzünde “15 Temmuz 10. Yıl” logosu ve “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yazısı yer alıyor.

15 TEMMUZ HATIRA PARASININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Para, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basılırken, tura yüzünde "15 Temmuz 10. Yıl" logosu ile "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yazısı yer aldı, diğer yüzde ise tedavüldeki 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korundu.