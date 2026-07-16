Türkiye'de binlerce aileyi darmadağın eden, milyarlarca liralık servetin suç örgütlerinin eline geçmesine neden olan yasa dışı kumarın uluslararası trafiği belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) yasa dışı kumarda Türkiye merkezli site sayısının diğer ülkelere göre çok daha az olduğunu belirledi. En fazla ABD, Man Adası, Ermenistan ve Kolombiya'da kurulan siteler üzerinden Türkiye'de kumar oynatıldığı görüldü. Yasa dışı kumarın tamamıyla organize suç örgütleri tarafından yönetildiği vurgulanırken, yine Curaçao, Şeyseller, Malta ve Man gibi ada ülkeleri ve özerk bölgelerden alınan lisanlarla Türkiye'de kumar oynatıldığı tespit edildi.