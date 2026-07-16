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16 Temmuz 2026 altın fiyatları: Bugün yarım, tam, gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasalarında hareketlilik sürerken, düğün sezonunun etkisiyle vatandaşların altına olan ilgisi de artıyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve diğer yatırım ürünlerinde güncel alış-satış fiyatları yatırımcılar ve takı alışverişi yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 16 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

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16 Temmuz 2026 altın fiyatları: Bugün yarım, tam, gram, çeyrek altın ne kadar?

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın piyasalarındaki hareketlilik hız kazandı. Hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler de altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken gözler güncel rakamlara çevrildi. İşte 16 Temmuz 2026 itibarıyla piyasadan son veriler.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

16 TEMMUZ 2026 ALTIN FİYATLARI

  • HAS ALTIN: Alış 6.086,80 / Satış 6.119,21

  • ONS: Alış 4.029,0 / Satış 4.029,5

Altın fiyatları güncellendi.Altın fiyatları güncellendi.

  • USD/KG: Alış 128.870 / Satış 129.320

  • EUR/KG: Alış 112.500 / Satış 113.130

Düğün sezonu talebi artırıyor.Düğün sezonu talebi artırıyor.

  • 22 AYAR: Alış 5.536,99 / Satış 5.732,06

  • GRAM ALTIN: Alış 6.056,37 / Satış 6.131,45

Yatırımcılar güncel rakamları izliyor.Yatırımcılar güncel rakamları izliyor.

  • ALTIN GÜMÜŞ: Alış 66,64 / Satış 71,06

  • YENİ ÇEYREK: Alış 9.928 / Satış 10.010

  • ESKİ ÇEYREK: Alış 9.891 / Satış 9.979

Gram altın alış fiyatı 6.053,68 TL, satış fiyatı ise 6.128,84 TL olarak işlem görüyor.Gram altın alış fiyatı 6.053,68 TL, satış fiyatı ise 6.128,84 TL olarak işlem görüyor.

  • YENİ YARIM: Alış 19.855 / Satış 20.032

  • ESKİ YARIM: Alış 19.770 / Satış 19.910

  • YENİ TAM: Alış 39.582 / Satış 39.874

Has altının satış fiyatı 6.116,61 TL seviyesinde bulunuyor.Has altının satış fiyatı 6.116,61 TL seviyesinde bulunuyor.

  • ESKİ TAM: Alış 39.272 / Satış 39.611

  • YENİ ATA: Alış 40.538 / Satış 40.896

  • ESKİ ATA: Alış 40.343 / Satış 40.713

Yeni çeyrek altın 10.006 TL satış fiyatıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.Yeni çeyrek altın 10.006 TL satış fiyatıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

  • YENİ ATA5: Alış 202.386 / Satış 204.432

  • ESKİ ATA5: Alış 201.473 / Satış 203.208

  • YENİ GREMSE: Alış 98.606 / Satış 99.793

Yeni tam altın ise 39.857 TL'den satışa sunuluyor.Yeni tam altın ise 39.857 TL'den satışa sunuluyor.

  • ESKİ GREMSE: Alış 98.180 / Satış 99.059

  • 14 AYAR: Alış 3.318,61 / Satış 4.477,49

  • GÜMÜŞ TL: Alış 85,517 / Satış 91,053

Ata altının satış fiyatı 40.879 TL olarak kaydedildi.Ata altının satış fiyatı 40.879 TL olarak kaydedildi.

  • GÜMÜŞ ONS: Alış 57,11 / Satış 57,15

  • GÜMÜŞ USD: Alış 1.820,00 / Satış 1.934,00

  • PLATİN ONS: Alış 1.663,10 / Satış 1.667,10

Gümüşün gram satış fiyatı 91,109 TL seviyesinde işlem görüyor.Gümüşün gram satış fiyatı 91,109 TL seviyesinde işlem görüyor.

  • PALADYUM ONS: Alış 1.308,00 / Satış 1.311,70

  • PLATİN/USD: Alış 48.470 / Satış 53.600

  • PALADYUM/USD: Alış 32.050 / Satış 42.170

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