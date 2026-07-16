Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altın piyasalarındaki hareketlilik hız kazandı. Hem yatırımcılar hem de düğün hazırlığı yapan vatandaşlar gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını başta olmak üzere güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler de altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürürken gözler güncel rakamlara çevrildi. İşte 16 Temmuz 2026 itibarıyla piyasadan son veriler.