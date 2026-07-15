Türkıye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, dünyanın da ilgi odağı oldu. Forbes dergisinde DOA sistemiyle ilgili yayımlanan analizde, birçok ABD eyaleti ile Avrupa ülkesinde depozito iade sistemlerinin uygulandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin geliştirdiği DOA Sistemi'nin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Analizde, Türkiye'deki sistemin kamu finansmanı yerine özel sermaye ve genişletilmiş üretici sorumluluğu esasına dayandığının altı çizilerek, şöyle denildi: