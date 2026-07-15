Forbes, Türkiye'nin geri dönüşüm sistemi DOA'yı ABD ve Avrupa için örnek gösterdi
Türkiye’nin DOA sistemini ABD ve Batılı ülkeler için örnek gösteren Forbes, yaptığı analizde “ABD geri dönüşüm ve kritik hammadde politikalarını güçlendirmek amacıyla ‘Türkiye modeli’ bir depozito iade sistemi oluşturabilir” ifadelerini kullandı.
Türkıye'nin 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya aldığı Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, dünyanın da ilgi odağı oldu. Forbes dergisinde DOA sistemiyle ilgili yayımlanan analizde, birçok ABD eyaleti ile Avrupa ülkesinde depozito iade sistemlerinin uygulandığı hatırlatılarak, Türkiye'nin geliştirdiği DOA Sistemi'nin ulusal ölçekte uygulanabilecek güçlü modellerden biri olduğu belirtildi. Analizde, Türkiye'deki sistemin kamu finansmanı yerine özel sermaye ve genişletilmiş üretici sorumluluğu esasına dayandığının altı çizilerek, şöyle denildi:
TÜRKİYE MODELİ
"Sistem vergi mükelleflerine ek yük oluşturmadan hayata geçirildi. Dijital altyapısı, uçtan uca takip mekanizması, depozito iade makineleri ile vatandaşların iadelerini mobil cüzdanlarına aktarmasını sağlayan teknolojik altyapısı sistemin öne çıkan unsurları arasında. Model yalnızca çevresel bir proje olarak değil, yerli tedarik zincirlerini güçlendiren modern bir sanayi altyapısı olarak değerlendirilmeli. ABD geri dönüşüm ve kritik hammadde politikalarını güçlendirmek amacıyla 'Türkiye modeli' bir depozito iade sistemi oluşturabilir."
Mevcut perakende noktaları, belediye tesisleri ve diğer kurumların modern dijital takip teknolojileriyle entegre edilmesiyle benzer bir sistemin kısa sürede kurulabileceği kaydedilen analizde, Türkiye'nin geliştirdiği modelin Batılı ülkelerin kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceği bir yol haritası sunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, DOA sisteminin tam kapasiteyle faaliyete geçmesi halinde ekonomiye yılda yaklaşık 1 milyar dolar katkı sağlamasının beklendiğini vurguladı.
HAKSIZ FİYATA 1,8 MİLYON TL CEZA
Ambalajlı su üreticilerinin DOA uygulaması ile birlikte su fiyatlarına zam yapması Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta firmalara denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, önceki gün ise ambalajlı su üreticilerini bakanlığa davet ederek uyardı. 1 Temmuz itibarıyla ürettikleri şişe başına 1,5 lira Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemekle yükümlü kılınan firmalara, bunu su fiyatlarına yansıtmaları halinde 1,8 milyon lira ceza yazılacağı iletildi.
Haber: Barış ŞİMŞEK