Sürücüler o tarihe dikkat: Motorin ve benzinde yukarı yönlü fiyat değişimi

Akaryakıt fiyatlarında fiyat artışı beklentisi gündemde. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre motorinin litre fiyatına 3,90 lira, benzinin litre fiyatına ise 1 lira tutarında fiyat güncellemesi yapılması öngörülüyor. Yeni düzenlemenin 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

17 Temmuz 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesi bekleniyor. (Takvim foto arşiv)

KÜRESEL GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim bulunuyor. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin sona ermesi, Körfez bölgesini kapsayan yeni saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinde yaşanan azalma, enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Buna döviz kurundaki hareketlilik de eklenince akaryakıt fiyatlarında yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.

Motorinin litre fiyatında 3,90 lira, benzinin litre fiyatında ise 1 liralık artış öngörülüyor. (Takvim foto arşiv)

17 TEMMUZ'DA YENİ FİYATLAR BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 lira, benzinin litre fiyatına ise 1 liralık fiyat artışı uygulanması bekleniyor.

BENZİN FİYATLARI HANGİ SEVİYEYE ÇIKACAK?

Beklenen düzenlemenin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatının 65,51 lira olması öngörülüyor. Ankara'da bu rakamın 66,46 lira, İzmir'de 66,75 lira, doğu illerinde ise 68,10 lira seviyesine ulaşması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin etkisini yansıtıyor. (Takvim foto arşiv)

MOTORİNDE 76 LİRA SINIRI AŞILACAK

Motorin fiyatlarında ise yükseliş öngörülüyor. Buna göre İstanbul'da litre fiyatının 73,86 liraya, Ankara'da 74,97 liraya, İzmir'de 75,24 liraya çıkması beklenirken, doğu illerinde motorinin litre fiyatının 76,70 liraya ulaşarak 76 lira eşiğini aşacağı tahmin ediliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Ekonomi